Дачный локдаун: Какой тренд появился на рынке загородной недвижимости и как теперь выгоднее продать дом Пандемия коронавируса изменила правила игры на рынке загородной недвижимости. Эта осень может стать лучшим временем для продажи. Какие дома подорожают больше всего и как заключить выгодную сделку? 7 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Почему подорожали загородные дома и когда прекратится рост цен

По данным исследования ЦИАН, средняя стоимость загородной недвижимости за год выросла на 18%. В конце августа дома стоили порядка 7,08 млн рублей. Для сравнения: ещё в начале лета они продавались в среднем за 6,71 млн. Таким образом, цены выросли на 5%. Год назад средняя цена загородной недвижимости была в районе 5,99 млн.

Больше всего дома подорожали в Краснодарском крае. Там цены выросли на 54% — до 20,46 млн рублей. В Москве они поднялись на 41% — до 37,6 млн рублей. В Московской, Ленинградской и Калининградской областях цены выросли на 39% — до 24,3 млн рублей, 16,7 млн рублей и 13,4 млн рублей соответственно. В Севастополе загородная недвижимость стала стоить на 37% больше. Теперь средняя цена там 17,5 млн рублей.

— В том, что загородные дома дорожают, нет совершенно ничего странного или удивительного. Во-первых, пандемия не закончилась. С границами история до сих пор довольно мутная. Особенно учитывая неприязнь Европы к российской вакцине и проблемы со въездом из-за того, что российские сертификаты на территории ЕС недействительны. Поэтому фокус покупателей переместился на загородное жильё и российские курорты. Во-вторых, стоит напомнить, что в первой половине года наблюдался сильнейший рост стоимости стройматериалов, — рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Он отметил, что были моменты, когда древесина стоила в четыре-пять раз дороже показателей прошлого года, дорожали арматура, сталь, железо. Другими словами, люди с головой ушли в строительство, спровоцировав огромный рост спроса, за которым начало расти и предложение. В результате себестоимость строительства выросла минимум на 20–25%, что отразилось на итоговых ценах.

Алексей Кричевский считает, что спрос на дома начнёт сезонно охлаждаться осенью. При этом серьёзный спад настанет только тогда, когда препятствия в передвижении по миру сведутся к минимуму.

— Если говорить о статистике, то ЦИАН абсолютно прав, и стоимость ИЖС только растёт. За год дома подорожали на 18%, а строительные материалы до 100–200% на отдельные виды. Особенно отличились древесина и металл. Поэтому выросла стоимость и готовых домов. Рост спроса продолжится и на дачи, и на дома не упадёт, а, скорее всего, в 2022 году останется на том же уровне. При этом стоимость объектов может возрасти. Стабилизация цен на строительные материалы не компенсирует рост оплаты за подрядные работы. Но этот рост не будет значительным, — отметил владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Когда и как выгоднее продать дачу или загородный дом

Алексей Кричевский рекомендует перед продажей дома проверить спрос публикацией объявления. По реакции потенциальных клиентов уже можно будет понять, получится ли заключить сделку по той цене, которую хочет продавец.

При этом он предупреждает: рынок может как ещё немного вырасти, так и начать проседать. Всё зависит от эпидемиологической, экономической и политической ситуации в мире. Если в ближайшие месяцы всё-таки грянет масштабный финансовый кризис, то покупателям будет определённо не до приобретения домов, поэтому прощупать спрос можно уже сейчас.

Максим Лазовский отметил, что оптимальное время для продажи дома зависит от того, в каком состоянии находится недвижимость и насколько она ликвидна.

— Продавать лучше всего весной, если у вас хороший объект. Май идеален. Тут и сезонная активность, и локальная — майские праздники. А вот дачи с проблемами собственники любят продавать в ноябре и декабре, так как легче скрыть дефекты строительства и износ дома. В такие месяцы цены ниже, но и проверять дом покупатели будут тщательнее. Сейчас в цене растут дачи с хорошей инфраструктурой. Коммуникации и инфраструктура — два основных клиентских приоритета. Маленький совет: если вы обладаете дачей около станций будущего МЦД, не спешите продавать свою недвижимость. Запуск МЦД резко поднимет её стоимость, — рассказал Максим Лазовский.

Загородная недвижимость — сегмент, сильно подверженный фактору сезонности. Как правило, дачи дорожают летом, когда люди в принципе задумываются о потенциальной покупке. К тому же, если речь идёт о домах, которые используются только сезонно, целесообразно проводить осмотр именно в тёплое время года.

— Но пандемия немного изменила правила игры. В новых условиях люди очень заинтересовались загородным форматом, в том числе для круглогодичного проживания. Спрос на загородную недвижимость значительно вырос, а за ним выросли и цены. Стагнирующий несколько лет рынок загородной недвижимости начал активно расти и развиваться. Именно поэтому сейчас, когда цены на пике, хорошее время для продажи дачи, — считает коммерческий директор девелоперской компании "Мармакс" Валерия Русакова.

Она отметила, что сейчас наибольшим спросом пользуются коттеджные посёлки от крупных застройщиков — с единой концепцией, развитой инфраструктурой и коммуникациями. Дачные дома устаревшего формата, особенно без необходимых инженерных коммуникаций — отопления, канализации, могут идти только как приложение к земельному участку.

Авторы Нина Важдаева