Песков рассказал, при каких условиях состоится встреча Путина и Зеленского
Ранее лидер Незалежной в штаб-квартире ООН ответил на вопрос о вероятности встречи с президентом РФ.
Коллаж © LIFE. Фото © Thomas Kronsteiner / Getty Image, © Chesnot / Getty Images
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится, когда стороны определят повестку переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чём им разговаривать. Тогда они и встретятся", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее Зеленский, уходя из штаб-квартиры ООН, ответил на вопрос российского журналиста о встрече с Путиным. Президент Незалежной заявил, что это случится, когда российский лидер "будет готов".
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