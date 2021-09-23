Песков рассказал, при каких условиях состоится встреча Путина и Зеленского

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится, когда стороны определят повестку переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чём им разговаривать. Тогда они и встретятся", — отметил представитель Кремля.