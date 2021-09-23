НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков рассказал, при каких условиях состоится встреча Путина и Зеленского

Ранее лидер Незалежной в штаб-квартире ООН ответил на вопрос о вероятности встречи с президентом РФ.

23 сентября, 09:46
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Thomas Kronsteiner / Getty Image, © Chesnot / Getty Images</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Thomas Kronsteiner / Getty Image, © Chesnot / Getty Images

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится, когда стороны определят повестку переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чём им разговаривать. Тогда они и встретятся", — отметил представитель Кремля.

Зеленский решил процитировать речь Путина и запутался

Зеленский решил процитировать речь Путина и запутался

Напомним, ранее Зеленский, уходя из штаб-квартиры ООН, ответил на вопрос российского журналиста о встрече с Путиным. Президент Незалежной заявил, что это случится, когда российский лидер "будет готов".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Единичные случаи заражения коронавирусом продолжают выявлять в Кремле

сегодня в 10:19

Песков пока не ознакомился с речью Зеленского на Генассамблее ООН, где он ошибся, цитируя Путина

сегодня в 10:29

В Кремле сочли "внутрипарламентскими упражнениями" идеи США о новых санкциях

сегодня в 10:13

Какие грибы могут привести к раку печени, рассказал миколог Вишневский

сегодня в 10:41

"Не стоит раздувать": Валуев назвал "обыкновенным явлением" отказ Дзюбы играть за сборную России

сегодня в 10:41

Новости партнеров

Layer 1