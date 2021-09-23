Читатели немецкого журнала Der Spiegel не без злорадства прокомментировали ситуацию вокруг позиции Польши в споре с Евросоюзом о верховенстве национального права. По мнению многих комментаторов, Варшаве нужно выйти из состава ЕС и начать дружить с Москвой и Минском.

"Пусть катятся дружить с Россией и Белоруссией. Ах, да! Пусть захватят и Венгрию вместе с собой", — написал один из пользователей Сети.

Другие жители Германии согласились с его мнением. По их словам, выход республики из состава ЕС никаким образом не скажется на работе блока. Вместе с тем некоторые комментаторы потребовали урезать субсидии Варшаве, если размолвки не произойдёт.