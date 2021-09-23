"Пусть катятся дружить с Россией и Белоруссией": Немцы захотели исключить Польшу из Евросоюза
Выход страны из состава ЕC никаким образом не скажется на его работе, убеждены читатели Der Spiegel. По их мнению, также необходимо урезать субсидии Варшаве, если размолвки не произойдёт.
Фото © Pixabay
Читатели немецкого журнала Der Spiegel не без злорадства прокомментировали ситуацию вокруг позиции Польши в споре с Евросоюзом о верховенстве национального права. По мнению многих комментаторов, Варшаве нужно выйти из состава ЕС и начать дружить с Москвой и Минском.
"Пусть катятся дружить с Россией и Белоруссией. Ах, да! Пусть захватят и Венгрию вместе с собой", — написал один из пользователей Сети.
Другие жители Германии согласились с его мнением. По их словам, выход республики из состава ЕС никаким образом не скажется на работе блока. Вместе с тем некоторые комментаторы потребовали урезать субсидии Варшаве, если размолвки не произойдёт.
Ранее Лайф рассказывал, как суд ЕС обязал Польшу выплачивать штраф в 500 тысяч евро за каждый день работы угледобывающей шахты "Туров". По мнению инстанции, это должно заставить страну пересмотреть отношение к решению о приостановке работы предприятия. Однако Варшава не согласна с таким вердиктом и отказывается закрывать шахту.
Комментариев: 0