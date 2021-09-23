Австрийский вуз назвал ошибкой допуск до занятий студентов, привитых "Спутником V"

Австрийский университет Карла Франценса в городе Граце уточнил требования к вакцинации студентов и преподавателей. Накануне сообщалось, что вуз допустил до занятий учащихся, привитых российской вакциной "Спутник V". Представитель учебного заведения Герхильд Лельяк в беседе с РИА "Новости" заявила, что препарат оказался в списке разрешённых по ошибке. Собеседница отметила, что в вузе требуют подтверждений по "правилу трёх П" — привит, переболел, протестирован.

"Эта вакцина не является достаточным подтверждением по "правилу трёх П". К сожалению, мы допустили ошибку при обзоре признанных вакцин, но мы исправили её как можно скорее. Студенты, которые были вакцинированы "Спутником V", должны предоставить необходимые доказательства другим способом, например, путём подтверждения своего статуса антител", — заявила Лельяк.

Представитель университета также отметила, что антиковидная вакцина "Спутник V" не включена в действующее постановление о въезде на территорию республики в 2021 году. Отмечается, что учёба в университете начнётся 4 октября. Для безопасного обучения студенты должны предоставить подтверждение вакцинации, сертификат переболевшего или отрицательный тест, а также носить маску FFP2 во время занятий.