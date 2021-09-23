Песков рассказал, от чего будет зависеть формат участия Путина в саммите G20

Решение о том, в каком формате Владимир Путин будет участвовать в саммите стран G20, который пройдёт в Риме в последние дни октября, будет принято в зависимости от ситуации с коронавирусом в России и Италии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В наше время такие решения принимаются ближе к дате проведения. Всё будет зависеть от целого ряда факторов. Мы не знаем, как будет динамика [по распространению коронавируса] и в Италии, и у нас", — сказал представитель Кремля.