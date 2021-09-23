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Песков рассказал, от чего будет зависеть формат участия Путина в саммите G20

Сейчас глава российского государства находится на самоизоляции в связи с выявленным у людей из его окружения коронавирусом.

23 сентября, 10:00
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Решение о том, в каком формате Владимир Путин будет участвовать в саммите стран G20, который пройдёт в Риме в последние дни октября, будет принято в зависимости от ситуации с коронавирусом в России и Италии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В наше время такие решения принимаются ближе к дате проведения. Всё будет зависеть от целого ряда факторов. Мы не знаем, как будет динамика [по распространению коронавируса] и в Италии, и у нас", — сказал представитель Кремля.

Песков: Путин примет участие в саммите G20 по Афганистану, если он состоится

Песков: Путин примет участие в саммите G20 по Афганистану, если он состоится

Ранее в Кремле воздержались от ответа на вопрос о том, сколько продлится самоизоляция главы государства. В связи с тем, что у сотрудников Администрации Президента РФ продолжают выявлять коронавирус, все встречи Владимир Путин проводит в онлайн-формате.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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