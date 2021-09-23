НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Кремле не знают, пойдут ли в Госдуму Лавров и Шойгу

Ранее СМИ сообщили, что единственным кандидатом из пятёрки "Единой России", кто возьмёт думский мандат, может стать детский омбудсмен Анна Кузнецова.

23 сентября, 09:52

Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, перейдут ли на работу в Госдуму министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Напомним, что оба политика возглавляли партийный список "Единой России" на прошедших парламентских выборах. Представитель Кремля посоветовал журналистам обратиться с этим вопросом к ним самим.

"Я не знаю, это надо у них спрашивать", — развёл руками Песков.

Ранее издание РБК со ссылкой на источник писало, что ни Шойгу, ни Лавров, ни руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва, ни главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко не планируют переходить в Госдуму. Единственным кандидатом из пятёрки "Единой России", кто возьмёт мандат, может стать детский омбудсмен Анна Кузнецова. Ей источники издания прочат место вице-спикера.

Песков подтвердил намерение Путина встретиться с Лавровым и Шойгу после думских выборов

Песков подтвердил намерение Путина встретиться с Лавровым и Шойгу после думских выборов

Напомним, что по итогам обработки 100% протоколов "Единая Россия" набрала 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.

В нижнюю палату также проходят КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди". Кроме того, в трёх одномандатных округах победили кандидаты от партий "Гражданская платформа" (Рифат Шайхутдинов), "Родина" (лидер партии — Алексей Журавлёв) и "Партии роста" (Оксана Дмитриева). Ещё в пяти округах выиграли самовыдвиженцы.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Песков подтвердил намерение Путина встретиться с Лавровым и Шойгу после думских выборов

сегодня в 08:57

Лавров на полях Генассамблеи ООН встретился с новой главой МИД Британии

сегодня в 00:56

Песков пока не ознакомился с речью Зеленского на Генассамблее ООН, где он ошибся, цитируя Путина

сегодня в 10:29

В Кремле рассказали, когда Путин встретится с лидерами федерального списка "Единой России"

сегодня в 09:39

Власти российского региона могут ввести QR-коды для посещения общественных мест

сегодня в 10:29

Новости партнеров

Layer 1