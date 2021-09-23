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Регион
Опубликовано 23 сентября 2021, 12:52

В Кремле не знают, пойдут ли в Госдуму Лавров и Шойгу

Ранее СМИ сообщили, что единственным кандидатом из пятёрки "Единой России", кто возьмёт думский мандат, может стать детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, перейдут ли на работу в Госдуму министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Напомним, что оба политика возглавляли партийный список "Единой России" на прошедших парламентских выборах. Представитель Кремля посоветовал журналистам обратиться с этим вопросом к ним самим.

"Я не знаю, это надо у них спрашивать", — развёл руками Песков.

Ранее издание РБК со ссылкой на источник писало, что ни Шойгу, ни Лавров, ни руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва, ни главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко не планируют переходить в Госдуму. Единственным кандидатом из пятёрки "Единой России", кто возьмёт мандат, может стать детский омбудсмен Анна Кузнецова. Ей источники издания прочат место вице-спикера.

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Напомним, что по итогам обработки 100% протоколов "Единая Россия" набрала 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.

В нижнюю палату также проходят КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди". Кроме того, в трёх одномандатных округах победили кандидаты от партий "Гражданская платформа" (Рифат Шайхутдинов), "Родина" (лидер партии — Алексей Журавлёв) и "Партии роста" (Оксана Дмитриева). Ещё в пяти округах выиграли самовыдвиженцы.

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Фото © Kremlin.ru

Марина Калегина
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