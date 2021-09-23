Песков — об онлайн-голосовании: Абсолютно целесообразно эту практику распространять дальше
Представитель Кремля отметил, что окончательное решение о сроках введения такой системы всё же будет стоять за Центральной избирательной комиссией РФ.
Фото © LIFE
Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) оказалась крайне удобной, поэтому её следует совершенствовать и вводить на следующих выборах. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Она [данная практика] быстрая, удобная с точки зрения экономии времени и увеличения явки де-факто. Она удобная с точки зрения экономики большого количество государственных средств. Поэтому, конечно, абсолютно целесообразно эту практику распространять дальше", — сказал представитель Кремля журналистам.
Песков отметил, что окончательное решение о сроках распространения системы ДЭГ всё же будет стоять за Центральной избирательной комиссией РФ.
Напомним, что трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.
Комментариев: 0