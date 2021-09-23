Песков — об онлайн-голосовании: Абсолютно целесообразно эту практику распространять дальше

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) оказалась крайне удобной, поэтому её следует совершенствовать и вводить на следующих выборах. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Она [данная практика] быстрая, удобная с точки зрения экономии времени и увеличения явки де-факто. Она удобная с точки зрения экономики большого количество государственных средств. Поэтому, конечно, абсолютно целесообразно эту практику распространять дальше", — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков отметил, что окончательное решение о сроках распространения системы ДЭГ всё же будет стоять за Центральной избирательной комиссией РФ.