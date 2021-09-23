НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков — об онлайн-голосовании: Абсолютно целесообразно эту практику распространять дальше

Представитель Кремля отметил, что окончательное решение о сроках введения такой системы всё же будет стоять за Центральной избирательной комиссией РФ.

23 сентября, 09:51
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) оказалась крайне удобной, поэтому её следует совершенствовать и вводить на следующих выборах. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Она [данная практика] быстрая, удобная с точки зрения экономии времени и увеличения явки де-факто. Она удобная с точки зрения экономики большого количество государственных средств. Поэтому, конечно, абсолютно целесообразно эту практику распространять дальше", — сказал представитель Кремля журналистам.

Матвиенко допустила введение онлайн-голосования на выборах президента в 2024 году

Матвиенко допустила введение онлайн-голосования на выборах президента в 2024 году

Песков отметил, что окончательное решение о сроках распространения системы ДЭГ всё же будет стоять за Центральной избирательной комиссией РФ.

Напомним, что трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.

В Кремле заявили, что сверка итогов онлайн-голосования в Москве повышает доверие к выборам

В Кремле заявили, что сверка итогов онлайн-голосования в Москве повышает доверие к выборам

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Песков пока не ознакомился с речью Зеленского на Генассамблее ООН, где он ошибся, цитируя Путина

сегодня в 10:29

В Кремле не знают, пойдут ли в Госдуму Лавров и Шойгу

сегодня в 09:52

В Кремле сочли "внутрипарламентскими упражнениями" идеи США о новых санкциях

сегодня в 10:13

Какие грибы могут привести к раку печени, рассказал миколог Вишневский

сегодня в 10:41

"Не стоит раздувать": Валуев назвал "обыкновенным явлением" отказ Дзюбы играть за сборную России

сегодня в 10:41

Новости партнеров

Layer 1