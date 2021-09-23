Вертолёт санавиации аварийно приземлился на крышу родильного отделения в Ижевске. Видео с места событий прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android), видео © LIFE

Вертолёт санитарной авиации совершил аварийную посадку на крышу гаража, примыкающего к Первой республиканской больнице в Ижевске. Как стало известно Лайфу, до посадочной площадки вертушка не долетела несколько десятков метров.

В здании, куда приземлилось винтокрылое судно, расположено родильное отделение. Всего на борту находилось три человека, они получили нетяжёлые травмы. С крыши их спустили спасатели.