Вертолёт санавиации аварийно приземлился на крышу родильного отделения в Ижевске
На борту находились трое, они получили незначительные травмы. На землю их спустили спасатели.
Вертолёт санитарной авиации совершил аварийную посадку на крышу гаража, примыкающего к Первой республиканской больнице в Ижевске. Как стало известно Лайфу, до посадочной площадки вертушка не долетела несколько десятков метров.
В здании, куда приземлилось винтокрылое судно, расположено родильное отделение. Всего на борту находилось три человека, они получили нетяжёлые травмы. С крыши их спустили спасатели.
А ранее Лайф рассказывал, как нарезающий круги над Новосибирском самолёт напугал горожан. Воздушное судно оставляло за собой след, из которого на небе сложилась настоящая картина.
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