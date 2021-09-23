Россияне раскрыли, сколько часов тратят на соцсети ежедневно

Почти треть россиян (29%) проводит в социальных сетях и мессенджерах более трёх часов в день. Об этом стало известно из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Среди российской аудитории социальных сетей и мессенджеров почти каждый третий (29%) тратит на них более трёх часов в день (72% среди 18–24-летних), 16% — от двух до трёх часов, 25% — один-два часа в день, 19% — полчаса, а 9% — менее получаса", — говорится в исследовании.