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Россияне раскрыли, сколько часов тратят на соцсети ежедневно

Оказалось, что лишь 9% опрошенных не зависят от виртуального мира и проводят там ежедневно менее получаса.

23 сентября, 10:06

Фото © Shutterstock

Почти треть россиян (29%) проводит в социальных сетях и мессенджерах более трёх часов в день. Об этом стало известно из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Среди российской аудитории социальных сетей и мессенджеров почти каждый третий (29%) тратит на них более трёх часов в день (72% среди 18–24-летних), 16% — от двух до трёх часов, 25% — один-два часа в день, 19% — полчаса, а 9% — менее получаса", — говорится в исследовании.

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А ранее ВЦИОМ определил основные источники новостей для россиян. Среди молодёжи ожидаемо самым популярным оказался Интернет, а старшее поколение предпочитает телевидение.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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