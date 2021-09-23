В МЧС подтвердили гибель всех членов экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26
На месте крушения воздушного судна работают сотрудники экстренных служб, спасатели и следователи.
Фото © LIFE
Все члены экипажа разбившегося под Хабаровском самолёта Ан-26 погибли. Об этом сообщили в краевом Минздраве и в МЧС.
"К сожалению, в результате катастрофы выживших нет", — приводит ТАСС сообщение МЧС РФ.
Поисковые работы продолжаются, на месте находятся сотрудники экстренных служб, спасатели и следователи.
Напомним, Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров днём 22 сентября. На его борту находилось шесть человек. Как сообщал Лайф, самолёт выполнял плановый наблюдательный полёт возле одного из местных аэродромов неподалёку от Хабаровска. Сегодня утром обломки самолёта обнаружили на склоне сопки. Лайф публиковал первое фото с места крушения воздушного судна. По некоторым данным, несколько месяцев назад у самолёта наблюдались проблемы технического характера.
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