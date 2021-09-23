Семьям членов экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26 выплатят по миллиону рублей
При этом губернатор региона уточнил, что все шесть специалистов на борту были жителями разных городов страны.
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Семьям членов экипажа, погибших при крушении Ан-26 в Хабаровском крае, выплатят по одному миллиону рублей. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Дегтярёв.
"Мы уже приняли решение о том, чтобы помочь родным погибших. Каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по миллиону рублей", — сказано в записи.
При этом Дегтярёв уточнил, что хабаровчан на борту воздушного судна не было. Все шесть специалистов были жителями разных городов страны.
Напомним, Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров днём 22 сентября. На его борту находилось шесть человек. Как сообщал Лайф, самолёт выполнял плановый наблюдательный полёт возле одного из местных аэродромов неподалёку от Хабаровска. Сегодня утром обломки самолёта обнаружили на склоне сопки. Лайф публиковал первое фото с места крушения воздушного судна. По некоторым данным, несколько месяцев назад у самолёта наблюдались проблемы технического характера.
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