Семьям членов экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26 выплатят по миллиону рублей

Семьям членов экипажа, погибших при крушении Ан-26 в Хабаровском крае, выплатят по одному миллиону рублей. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Дегтярёв.

"Мы уже приняли решение о том, чтобы помочь родным погибших. Каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по миллиону рублей", — сказано в записи.