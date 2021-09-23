Экс-игрок сборной Украины Милевский объявил о завершении карьеры

"Мастера, вот и пришло время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей. Больше 20 лет в футболе, хоть были и недолгие паузы, которые только помогли мне продолжать играть и получать кайф. В этот важный для меня день я напишу письмо себе 15-летнему. Парню, который только приехал в киевское "Динамо" из Минска. У меня была очень интересная и непростая карьера", — написал Милевский.