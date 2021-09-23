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Экс-игрок сборной Украины Милевский объявил о завершении карьеры

Он успел поиграть в киевском и брестском "Динамо", а также в клубах из Италии, Турции и других стран.

23 сентября, 10:12
<p>Фото © ТАСС / Артём Коротаев</p>

Фото © ТАСС / Артём Коротаев

Бывший игрок сборной Украины Артём Милевский объявил о завершении своей профессиональной карьеры футболиста.

"Мастера, вот и пришло время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей. Больше 20 лет в футболе, хоть были и недолгие паузы, которые только помогли мне продолжать играть и получать кайф. В этот важный для меня день я напишу письмо себе 15-летнему. Парню, который только приехал в киевское "Динамо" из Минска. У меня была очень интересная и непростая карьера", — написал Милевский.

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В активе Милевского 50 матчей за сборную Украины, в которых он отметился восемью забитыми мячами. Среди клубов, за которые он выступал, значатся киевское и брестское "Динамо", "Торино, "Хайдук" и ряд других.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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