В Кремле сочли "внутрипарламентскими упражнениями" идеи США о новых санкциях

Поправка об ужесточении санкций против суверенного долга России, единогласно поддержанная Конгрессом США, пока ещё не приняла итоговую форму, поэтому её рано комментировать. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что предложения американских конгрессменов ввести санкции против 35 россиян, включая высших должностных лиц, являются "внутрипарламентскими упражнениями", которым, прежде чем реализоваться, предстоит пройти очень долгий путь.

"Это идеи, которым предстоит ещё пройти очень длинный путь бюрократический, политический. Поэтому пока это рано комментировать. Будем комментировать, когда это будет более или менее окончательную форму принимать", — сказал представитель Кремля журналистам.

Тот факт, что некоторые представители Конгресса США плохо разбираются в российской политике, но при этом ненавидят нашу страну, неоспорим, убеждён Песков. По его словам, подобные документы всё-таки рано или поздно доходят до тех, кто совмещает "нелюбовь к РФ с экспертными знаниями", поэтому делать выводы насчёт ситуации пока преждевременно.