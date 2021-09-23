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Первое пленарное заседание новой Госдумы может состояться в начале октября

Трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов.

23 сентября, 13:43

Фото © ТАСС / Анна Исакова / фотослужба Госдумы РФ

Первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва может состояться в начале октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству партии "Единая Россия". По его словам, даты обусловлены графиком избирательных процедур.

Напомним, трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.

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Также в нижнюю палату парламента прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия — За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%). Помимо пяти партий, прошедших по федеральным спискам, в новом составе ГД будут представители трёх политсил ("Гражданской платформы", "Родины" и Партии роста), победившие в одномандатных округах.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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