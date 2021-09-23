Специальный представитель Президента РФ Анатолий Чубайс заявил, что мечтает о развитии морской ветроэнергетики в России. Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), пишет РИА "Новости".

"Вы опять попали в мою больную тему. Это моя задушевная мечта", — сказал Чубайс, отвечая на вопрос о том, что он думает о развитии морской ветроэнергетики в нашей стране.

По его словам, морские ветропарки являются очень перспективным направлением и всё больше интересны инвесторам. Однако в Европе под сооружения нередко попросту не хватает территорий. В связи с этим Чубайс призвал Россию перенимать данный опыт.