"Попали в мою больную тему": Чубайс рассказал о задушевной мечте
По словам спецпредставителя президента, это очень перспективное направление всё больше интересно инвесторам. Однако в Европе для воплощения задумки попросту не хватает места.
Анатолий Чубайс. Фото © Kremlin.ru
Специальный представитель Президента РФ Анатолий Чубайс заявил, что мечтает о развитии морской ветроэнергетики в России. Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), пишет РИА "Новости".
"Вы опять попали в мою больную тему. Это моя задушевная мечта", — сказал Чубайс, отвечая на вопрос о том, что он думает о развитии морской ветроэнергетики в нашей стране.
По его словам, морские ветропарки являются очень перспективным направлением и всё больше интересны инвесторам. Однако в Европе под сооружения нередко попросту не хватает территорий. В связи с этим Чубайс призвал Россию перенимать данный опыт.
А ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался в желании сменить имя в честь бога ветра. Выступая на Генассамблее ООН, политик подчеркнул, что Лондон вложил много денег и сил в строительство "огромных лесов" из ветряных турбин в Северном море между Великобританией и Голландией.
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