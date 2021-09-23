Глава ОКР рассказал, какое место может занять Россия на Олимпиаде в Пекине

Глава ОКР Станислав Поздняков спрогнозировал, что сборная России сможет занять пятое-шестое место на предстоящей зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Сегодня мы заслушали нашего спортивного директора, там прозвучали оптимистичные цифры, которые позволяют полагать, что мы будем в пятёрке-шестёрке сильнейших стран. Но надо учитывать тот факт, что многие федерации даже не знают о нюансах олимпийских трасс. Мы сейчас внимательно смотрим на окна возможностей, чтобы они смогли всё-таки протестировать места соревнований", — заявил Поздняков в ходе пресс-конференции.

Поздняков заметил, что более конкретные планы станет возможным озвучить лишь в декабре текущего года, после того как пройдёт Олимпийское собрание.