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Глава ОКР рассказал, какое место может занять Россия на Олимпиаде в Пекине

При этом более конкретными планами на Игры с общественностью ОКР планирует поделиться в декабре этого года.

23 сентября, 13:31
<p>Фото © Clive Rose / Getty Images</p>

Фото © Clive Rose / Getty Images

Глава ОКР Станислав Поздняков спрогнозировал, что сборная России сможет занять пятое-шестое место на предстоящей зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Сегодня мы заслушали нашего спортивного директора, там прозвучали оптимистичные цифры, которые позволяют полагать, что мы будем в пятёрке-шестёрке сильнейших стран. Но надо учитывать тот факт, что многие федерации даже не знают о нюансах олимпийских трасс. Мы сейчас внимательно смотрим на окна возможностей, чтобы они смогли всё-таки протестировать места соревнований", — заявил Поздняков в ходе пресс-конференции.

Поздняков заметил, что более конкретные планы станет возможным озвучить лишь в декабре текущего года, после того как пройдёт Олимпийское собрание.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на них разыграют 109 комплектов медалей в семи видах спорта.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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