"Гриффины" в спецэпизоде объяснили работу антиковидной вакцины
Для этого малыш Стьюи и пёс Брайан отправляются внутрь Питера Гриффина, а в роли частиц вируса выступила Мег.
Спецэпизод "Гриффинов" о работе вакцины от коронавируса. Видео © Twitter / Family Guy
Авторы мультсериала "Гриффины" выпустили специальный эпизод, посвящённый вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
По сюжету Питер Гриффин оказывается в пункте вакцинации, однако сомневается в необходимости прививки. Вакцину он называет глупой и не понимает, зачем она нужна. Тогда малыш Стьюи и пёс Брайан наглядно объясняют Питеру, как она работает, переместившись в его организм и показав битву антител и частиц ковида. Отмечается, что сценаристы трудились над созданием эпизода совместно с командой научных экспертов и эпидемиологов.
Создатель "Гриффинов" Сет Макфарлейн в гостях на шоу Джимми Киммела отметил, что счёл необходимым что-то предпринять, ведь телеканал Fox News вносит свою лепту в призыв людей делать прививки. Спешл был показан в эфире перед премьерой 20-го сезона мультсериала.
А ранее была названа доля антипрививочников среди оптимистов и пессимистов. Организаторы опроса заметили гендерную разницу — среди женщин-оптимисток вакцинированных от ковида в 1,6 раза больше, чем среди пессимисток.
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