"Гриффины" в спецэпизоде объяснили работу антиковидной вакцины

По сюжету Питер Гриффин оказывается в пункте вакцинации, однако сомневается в необходимости прививки. Вакцину он называет глупой и не понимает, зачем она нужна. Тогда малыш Стьюи и пёс Брайан наглядно объясняют Питеру, как она работает, переместившись в его организм и показав битву антител и частиц ковида. Отмечается, что сценаристы трудились над созданием эпизода совместно с командой научных экспертов и эпидемиологов.