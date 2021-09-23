Центр Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от ковида для подростков
Отмечается, что в случае одобрения препарата прививка им будет добровольной и лишь с согласия родителей несовершеннолетних.
Фото © Pixabay
Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи направил в Минздрав России документы на регистрацию первой в стране вакцины от коронавирусной инфекции для подростков. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
"В соответствии с установленной процедурой документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата", — добавил он в беседе с РИА "Новости".
По словам Кузнецова, в случае регистрации препарата использоваться он будет исключительно на добровольной основе и с согласия родителей. Принуждать молодых людей вакцинироваться от коронавируса никто не собирается.
Ранее Лайф сообщал, что центр имени Чумакова провёл модернизацию оборудования, благодаря которой производственные мощности удастся нарастить более чем в два раза.
Комментариев: 0