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Центр Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от ковида для подростков

Отмечается, что в случае одобрения препарата прививка им будет добровольной и лишь с согласия родителей несовершеннолетних.

23 сентября, 11:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи направил в Минздрав России документы на регистрацию первой в стране вакцины от коронавирусной инфекции для подростков. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"В соответствии с установленной процедурой документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата", — добавил он в беседе с РИА "Новости".

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По словам Кузнецова, в случае регистрации препарата использоваться он будет исключительно на добровольной основе и с согласия родителей. Принуждать молодых людей вакцинироваться от коронавируса никто не собирается.

Ранее Лайф сообщал, что центр имени Чумакова провёл модернизацию оборудования, благодаря которой производственные мощности удастся нарастить более чем в два раза.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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