Центр Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от ковида для подростков

Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи направил в Минздрав России документы на регистрацию первой в стране вакцины от коронавирусной инфекции для подростков. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"В соответствии с установленной процедурой документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата", — добавил он в беседе с РИА "Новости".

По словам Кузнецова, в случае регистрации препарата использоваться он будет исключительно на добровольной основе и с согласия родителей. Принуждать молодых людей вакцинироваться от коронавируса никто не собирается.