Власти российского региона могут ввести QR-коды для посещения общественных мест

Власти Пермского края рассматривают возможность введения QR-кодов для посещения населением общественных мест. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Предполагается, что на спортивные соревнования, в учреждения культуры и заведения общепита будут пускать только вакцинированных от коронавируса граждан или тех, кто переболел в течение последних шести месяцев.

Введение цифровых кодов позволит избежать закрытия ресторанов, кафе и развлекательных учреждений из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и подтолкнёт людей к вакцинации, отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин. Вопрос планируется обсудить на ближайшем заседании оперштаба.