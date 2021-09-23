Власти российского региона могут ввести QR-коды для посещения общественных мест
Предполагается, что это позволит избежать закрытия ресторанов, кафе и развлекательных учреждений, а также подтолкнёт людей к вакцинации от ковида.
Фото © Pexels
Власти Пермского края рассматривают возможность введения QR-кодов для посещения населением общественных мест. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Предполагается, что на спортивные соревнования, в учреждения культуры и заведения общепита будут пускать только вакцинированных от коронавируса граждан или тех, кто переболел в течение последних шести месяцев.
Введение цифровых кодов позволит избежать закрытия ресторанов, кафе и развлекательных учреждений из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и подтолкнёт людей к вакцинации, отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин. Вопрос планируется обсудить на ближайшем заседании оперштаба.
А ранее Лайф рассказывал, что школьников снова начали отправлять на удалёнку в ряде российских регионов. То, как дальше будет развиваться обстановка, зависит от темпов вакцинации населения и соблюдения масочного режима, убеждены врачи.
Комментариев: 0