Какие грибы могут привести к раку печени, рассказал миколог Вишневский

Употребление несвежих консервов из грибов может спровоцировать рак печени. Об этом рассказал миколог, автор научно-популярных книг о грибах Михаил Вишневский.

"Солёные или маринованные грибы покрываются плесенью. Слой выкидывается, и банка продолжает стоять в холодильнике. Через несколько лет такого употребления возможно возникновение рака печени", — приводит Ura.ru слова специалиста.

Помимо рака печени грибные консервы могут привести и к другим опасным заболеваниям, отметил Вишневский. По его словам, существует риск развития ботулизма и иных проблем, связанных с появлением плесени в упаковке. В свою очередь миколог Даменик Кассанелли подчеркнул, что в случае отравления необходимо сохранить остатки грибов, чтобы врач знал, с каким именно видом это связано.

"Дело в том, что есть больше десяти симптомов, которые проявляются после грибов. Нельзя забывать, что у людей есть аллергия даже на опята, и если она проявилась, лучше с грибами расстаться", — пояснил он.

Специалист также отметил важность правильного приготовления грибов. Например, как он указал, если раньше времени съесть груздь, то отравление неизбежно. По его словам, эти грибы после засолки должны стоять не менее 40–50 дней.