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Регион
Опубликовано 23 сентября 2021, 10:41

"Не стоит раздувать": Валуев назвал "обыкновенным явлением" отказ Дзюбы играть за сборную России

Фото © РФС

Фото © РФС

Ранее нападающий говорил, что ещё не набрал форму для матчей национальной команды.

Депутат Госдумы, боксёр Николай Валуев в беседе с порталом Sport24 прокомментировал решение нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы отказаться от выступлений за сборную России в ближайших матчах.

"Отказ Дзюбы от вызова в сборную — обыкновенное явление, не стоит из этого что-то раздувать. Если человеку предлагают работу, он говорит, что не готов, — значит, не чувствует, что может помочь команде здесь и сейчас. Да, тренерский штаб посчитал, что он достоин быть в расширенном списке, но что ставить во главу угла — мнение тренера или того, кого зовут работать?", — отметил Валуев.

По мнению парламентария, Дзюба правильно делает, что не занимает чьё-либо место в национальной команде. Говоря о том, закрыты ли теперь для форварда двери в сборную, Валуев отметил, что "Карпин и РФС по этому поводу не отчитываются".

Почему Артём Дзюба отказался играть за сборную России по футболу
Почему Артём Дзюба отказался играть за сборную России по футболу

Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу на ближайшие матчи против Словакии и Словении. Своё решение он объяснил тем, что находится не в оптимальной форме.

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