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"Не стоит раздувать": Валуев назвал "обыкновенным явлением" отказ Дзюбы играть за сборную России

Ранее форвард заявил, что не набрал нужных кондиций для участия в играх национальной команды.

23 сентября, 10:41
<p>Фото ©<a href="https://rfs.ru/media/album/6032/166483" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> РФС</a></p>

Фото © РФС

Депутат Госдумы, боксёр Николай Валуев в беседе с порталом Sport24 прокомментировал решение нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы отказаться от выступлений за сборную России в ближайших матчах.

"Отказ Дзюбы от вызова в сборную — обыкновенное явление, не стоит из этого что-то раздувать. Если человеку предлагают работу, он говорит, что не готов, — значит, не чувствует, что может помочь команде здесь и сейчас. Да, тренерский штаб посчитал, что он достоин быть в расширенном списке, но что ставить во главу угла — мнение тренера или того, кого зовут работать?", — отметил Валуев.

По мнению парламентария, Дзюба правильно делает, что не занимает чьё-либо место в национальной команде. Говоря о том, закрыты ли теперь для форварда двери в сборную, Валуев отметил, что "Карпин и РФС по этому поводу не отчитываются".

Пауза или конец карьеры: Почему Артём Дзюба отказался играть за сборную России по футболу

Пауза или конец карьеры: Почему Артём Дзюба отказался играть за сборную России по футболу

Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу на ближайшие матчи против Словакии и Словении. Своё решение он объяснил тем, что находится не в оптимальной форме.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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