"Не стоит раздувать": Валуев назвал "обыкновенным явлением" отказ Дзюбы играть за сборную России

Ранее нападающий говорил, что ещё не набрал форму для матчей национальной команды.

Депутат Госдумы, боксёр Николай Валуев в беседе с порталом Sport24 прокомментировал решение нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы отказаться от выступлений за сборную России в ближайших матчах.

"Отказ Дзюбы от вызова в сборную — обыкновенное явление, не стоит из этого что-то раздувать. Если человеку предлагают работу, он говорит, что не готов, — значит, не чувствует, что может помочь команде здесь и сейчас. Да, тренерский штаб посчитал, что он достоин быть в расширенном списке, но что ставить во главу угла — мнение тренера или того, кого зовут работать?", — отметил Валуев.

По мнению парламентария, Дзюба правильно делает, что не занимает чьё-либо место в национальной команде. Говоря о том, закрыты ли теперь для форварда двери в сборную, Валуев отметил, что "Карпин и РФС по этому поводу не отчитываются".