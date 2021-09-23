Песков пока не ознакомился с речью Зеленского на Генассамблее ООН, где он ошибся, цитируя Путина

Украинский лидер процитировал высказывание российского коллеги об опасности попыток расшатать легитимность и авторитет ООН, но запутался и в датах, и в смыслах.