Песков пока не ознакомился с речью Зеленского на Генассамблее ООН, где он ошибся, цитируя Путина
Украинский лидер процитировал высказывание российского коллеги об опасности попыток расшатать легитимность и авторитет ООН, но запутался и в датах, и в смыслах.
Фото © Сайт президента Украины
В Кремле ещё не ознакомились с речью президента Украины Владимира Зеленского, который некорректно процитировал своего российского коллегу Владимира Путина в ходе выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН. Украинский политик объединил в одно два высказывания — из "мюнхенской речи" Путина 2007 года и его выступления на Генассамблее ООН в 2015-м — и частично исказил их смысл.
"Пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением господина Зеленского", — сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, что Зеленский, выступая перед Генассамблеей, заявил, что Россия якобы нарушает свои же слова о необходимости соблюдения нынешней архитектуры отношений между странами. Далее на русском языке он процитировал высказывание Путина об опасности попыток расшатать легитимность и авторитет ООН, но запутался и в датах, и в смыслах.
А ранее Лайф рассказывал, как бывший лидер Украины Пётр Порошенко на заседании Рады строго отчитал своего преемника Зеленского за претензии к лидерам мировых держав. Перечисляя их имена, он упомянул и российского президента Владимира Путина. Это произошло по ошибке, но вышло смешно.
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