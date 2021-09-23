Более половины российских работодателей закупают для сотрудников печенье и снеки

Большинство работодателей России старается обеспечить сотрудников питанием на работе, закупая для них либо снеки с печеньем, либо фрукты с овощами. Однако среди заказов также присутствует и другая еда. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса доставки продуктов "Сбермаркет" и сервиса по поиску открытых вакансий "Работа.ру", которое имеется в распоряжении Лайфа.

Так, 57% компаний обеспечивают работников едой, а ещё 16% опрошенных планируют делать это в будущем. Среди продуктов большинство отдаёт предпочтение печенью и различным снекам (53%), фруктам и овощам (48%), а также сладкому и десертам (29%). Однако некоторые заказывают для работников полуфабрикаты (17%) и готовые блюда (14%).

В IT-сфере превалируют сладости, газировка без сахара, соки, творожные сырки и бисквитные пирожные. В медицинских компаниях предпочитают баловать сотрудников сытной и полезной едой, среди которой маслины, сыр, колбаса, рыба и паштет. В компании из сферы телекоммуникаций чаще всего привозят воду и соки, а также мороженое, а агрегаторы такси работников обеспечивают горячими напитками и готовыми завтраками.

Но есть и другая форма, которой придерживаются 7% компаний, — они выделяют средства сотрудникам на обеды в ближайших кафе или столовых. А 12% респондентов в будущем планируют заказывать в офис готовые обеды. При этом 45% опрошенных в ближайшее время не собираются менять систему питания для персонала.