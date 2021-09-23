Работодатели начали повышать премии: Кого ждут самые большие выплаты и сколько они составят Осенью на рынке труда обострилось сразу несколько проблем, в том числе дефицит кадров во многих сферах. В результате стали расти не только зарплаты, но и премии сотрудников. Кому заплатят больше? 22 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Кадровики отмечают ощутимый рост зарплат по целому ряду направлений. Особенно он заметен там, где есть дефицит кадров. Платить больше готовы в промышленности и добывающем секторе. Повышают зарплаты и там, где традиционно было занято много мигрантов — на стройках, в ЖКХ, аграрном секторе, сфере услуг и мобильности населения.

— Из-за этого зарплаты начали расти ещё с прошлого года. Этот рост продолжается и сейчас. Это необходимо, чтобы сделать условия труда привлекательнее для наших граждан и заполнить вакуум рабочих рук. Плюс возросшая популярность удалённого потребления повышает спрос на курьеров, водителей и складских рабочих. Отсюда и рост зарплат — в среднем с прошлого года они повысились на 20–25%, а в некоторых регионах такие сотрудники стали получать и на 40% больше. На стройке средний рост зарплат составил 25–30% по сравнению с прошлым годом. Также растут зарплаты и в сфере высоких технологий. Там наблюдается серьёзный дефицит кадров — от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Поэтому за рабочие руки компании готовы щедро платить, — рассказал директор по развитию бизнеса "Рокет Ворк" Сергей Сухоставец.

По его словам, если раньше работодатели делали акцент в основном на повышении зарплаты, то сейчас всё больше внимания уделяют и премиям. Это позволяет эффективно мотивировать к работе самых ценных сотрудников. К тому же с помощью премий удаётся повышать лояльность работников и снижать риск того, что их переманят конкуренты.

— В конце этого и начале следующего года премии и прочие стимулирующие выплаты могут стать ещё более популярным способом мотивации. Это отличный инструмент не только для поддержания лояльности действующих сотрудников, но и для привлечения новых. Для работодателя тут тоже есть свои плюсы. По закону и размер, и регулярность таких выплат он может устанавливать самостоятельно. Таким образом, премирование позволяет поддерживать финансовую мотивацию сотрудников без необходимости серьёзно увеличивать бюджеты на фонд оплаты труда, — пояснил Сергей Сухоставец.

По его словам, в среднем размер премии отличается от компании к компании не слишком. Квартальную рассчитывают как 30–50% от оклада. Полугодовые и годовые премии при достижении выдающихся результатов работы обычно бывают в размере 50–100%. Но есть отрасли, где годовые бонусы могут составлять и 200–300%. Сергей Сухоставец отмечает в первую очередь сферы с высокой производительностью труда и высоким спросом на квалифицированных работников, например IT, финансы, телеком, сырьевой сектор.

— Обязательные надбавки и доплаты к заработной плате обычно устанавливаются за работу во вредных и опасных условиях, работу в ночное время, в период выходных и праздников. Также в отдельную группу можно выделить обязательные доплаты и надбавки, которые каждая компания имеет право устанавливать сама в индивидуальном порядке при тех или иных условиях. Это могут быть разные ситуации, например совмещение сразу нескольких должностей во время нехватки кадров или отсутствия специалистов, — рассказал управляющий директор "Авито.Работа" Артём Кумпель.

По его словам, работа в условиях эпидемии уже стала проверкой лояльности для многих работодателей. Так, за последние годы работодатели стали чаще поддерживать и поощрять сотрудников премиями, учитывая непростую кризисную обстановку по стране после карантинных ограничений. Такое отношение поспособствовало тому, что 26% сотрудников всех групп массовых профессий заявили, что не планируют покидать своё рабочее место, несмотря на гибридный формат работы и некоторые оставшиеся ограничения.

— Наиболее эффективным способом привлечь нового сотрудника на долгий срок являются повышение заработной платы, компенсация различных расходов, премии и доплаты за переработки. Поэтому на сегодняшний день из-за нехватки квалифицированных кадров и оттока мигрантов медианная зарплата по всей России за январь – август 2021 года по всем группам массовых профессий выросла на 17% и составила 35 тысяч рублей, — добавил Артём Кумпель.

При этом кадровики отмечают, что в России заметно выросло число людей и с высокими зарплатами — более 100 тысяч рублей в месяц. Соответственно, и размер премий для них тоже становится больше. Недавнее исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza показало, что среди сотрудников средних и крупных предприятий России 10,3%, то есть 2,84 миллиона человек, зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. При этом в апреле 2019 года, до пандемии коронавируса, их насчитывалось 1,95 миллиона человек, или 7,2%. Соответственно, доля специалистов с высокими доходами с тех пор выросла на 45,6%.

Правда, в некоторых случаях бывает, что работодатель заманивает сотрудников премиями, но по факту задерживает выплаты. Защитить свои права можно только в одном случае — если они записаны в трудовом договоре. Всё, что относится к устным договорённостям, в любой момент может быть изменено в одностороннем порядке, и сделать с этим что-то на уровне закона невозможно. Если премия предусмотрена в трудовом договоре, то здесь, опять же, существует несколько вариантов. Первый — обязательная премия. Например, в договоре указано, что каждый квартал сотрудник получает определённую сумму в качестве бонуса независимо от результатов работы. Второй — премия, зависящая от выполнения KPI. Третий — премия, предполагающая процент от прибыли компании. Четвёртый — премия на усмотрение руководства. Об этом рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.

— Последняя форма самая обтекаемая. Её стараются использовать чаще всего, потому что в этом случае сотруднику можно совершенно легально недоплатить. Если у вас в трудовом договоре записана фиксированная премия и вам по каким-то причинам её не выплачивают, вы можете обратиться в трудовую инспекцию. На практике лично вам это может ничего не дать, потому что трудовая инспекция будет разбираться с работодателем и принимать меры, если он нарушает закон, заставить его доплатить вам трудовая инспекция не может. Но это может сделать суд. И обращение в трудовую инспекцию будет лишним аргументом в вашу пользу в судебном разбирательстве. На практике дела такого характера не самые популярные в судебной практике, потому что, как правило, в них сложно собирать доказательную базу. Обращаться в суд имеет смысл, если работодатель должен вам действительно солидную сумму, от 100 тысяч рублей, — пояснил Пётр Гусятников.

Авторы Нина Важдаева