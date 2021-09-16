Опасные двойники: Как не отравиться ядовитыми близнецами грибов в Подмосковье Как выглядят ядовитые двойники грибов и как определить, что за урожай вы собрали. 15 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Грибы в Подмосковье активно собирают с сентября и вплоть до первых заморозков в ноябре. Открывая для себя сезон "Грибы-2021", возьмите на заметку ценные советы, которые помогут не рисковать здоровьем. В первую очередь стоит развенчать мифы, которые касаются народных способов проверки грибов. Самыми популярными являются два метода, и оба недостоверные и неэффективные.

Сварить грибы с луком

Бытует мнение, что грибы всегда нужно варить вместе с луковицей. И если она посинеет, то это признак наличия ядовитого гриба. Лук или чеснок меняют свой окрас при контакте с грибным ферментом тирозиназой. В его составе есть медь, которая окрашивает фенолы луковицы в синий или тёмно-бурый оттенок. Но научно доказано, что тирозиназа встречается как в ядовитых, так и в съедобных грибах.

Проба на вкус

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Неопытные грибники в попытке проверить, можно ли отравиться грибами, облизывают ножку в месте среза. В народе говорят, что ядовитый гриб всегда горчит на вкус. Но такие эксперименты приводят не к отравлению, а к аллергическим реакциям. Грибник может прямо в лесу столкнуться с не менее опасными приступами: крапивница по телу, увеличение размера языка, набухание слизистой во рту и носоглотке. Горький привкус также имеют грибы, относящиеся к условно съедобным. Их достаточно проварить или вымочить в солевом растворе, чтобы вывести горечь и не отравиться.

Как не отравиться грибами, 5 правил

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Правило 1: собирайте только хорошо знакомые вам грибы. Если же есть хоть какие-то сомнения, откажитесь от соблазна и не срезайте грибок. Перед походом в лес рекомендуется изучить съедобные грибы — фото в деталях можно найти в Интернете.

Правило 2: соблюдайте дистанцию сбора. Ведь отравиться можно даже съедобными грибами, если искать их при дороге, вблизи с промышленными объектами. Такие грибы накапливают соли тяжёлых металлов, а они не менее опасны.

Совет 3: не откладывайте чистку на завтра. Вечером после сбора нужно сразу же отсортировать грибы, избавиться от червивых, почистить и порезать. Грибы, которые долго стоят необработанные, также провоцируют пищевое отравление.

Совет 4: выбирайте правильную тару. Грибы, собранные в полиэтиленовые пакеты, быстро запревают. Если их так оставить на сутки, то покроются плесенью.

Совет 5: ни в коем случае не пробуйте в лесу грибы на вкус. Запрещено даже облизывать.

Самые распространённые опасные двойники белого гриба

Можно отравиться белым грибом? Боровик — благородный гриб. У него лучшие вкусовые качества и полезные свойства. Поэтому при правильном приготовлении белый гриб не способен причинить вред организму. Но опасность представляют грибы-двойники, которые часто путают с боровиками.

Жёлчный гриб

Схожесть с боровиком в выпуклой коричневой шляпке, ножке в форме цилиндра, которая расширяется сверху вниз. Важно знать! Жёлчные грибы распространены в тех же местностях, что и белые, и даже часто растут с ними по соседству на одной поляне. Главное отличие в том, что ножка двойника имеет характерный узор в виде мелкой сетки. А у белого ножка плавно меняет свой окрас — от светло-коричневого вверху до белого внизу. Также у жёлчного гриба характерный ярко выраженный горький вкус. И сразу же после среза ножка коричневеет, а у боровика остаётся белой.

Сатанинский гриб

Один из самых опасных и ядовитых. Этот двойник белого гриба даже из одного с ним семейства — род Боровики. Поэтому и форма, и окрас шляпки с ножкой имеют большое сходство. Главная деталь, на которую важно обратить внимание, это ярко-красный цвет ножки внизу. И если срезать сатанинский гриб, то через несколько минут место среза станет ярко-синим.

Боровик ле Галь

Ещё один гриб из семейства Боровиков, который является смертельно ядовитым. В отличие от белых грибов, у ле Галя шляпка коричневая с оттенком ярко-оранжевого. Ножка у него очень толстая, до шести-семи сантиметров в диаметре. Поэтому гриб напоминает форму бочонка. Если присмотреться к ножке, то на ней заметна мелкая красная сеточка, подобно капиллярам. А когда срезают ле Галь, то он мгновенно синеет.

Самый опасный гриб

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Существует статистика, что неопытные грибники наиболее часто страдают от бледной поганки. Она провоцирует самые тяжёлые формы отравления и нередко со смертельным исходом. Достаточно съесть одну целую поганку, чтобы получить летальную дозу токсина.

Как распознать опасный гриб: Взрослый экземпляр имеет шляпку в диаметре 13–15 сантиметров.

Если гриб молодой, то шляпка яйцеобразной формы.

Края шляпки слегка загнуты книзу.

По цвету шляпка ядовитого гриба бледно-зелёная, почти оливковая.

Шляпка всегда гладкая.

Если перевернуть гриб, то шляпка имеет многочисленные пластинки.

Отправляясь в лес, посмотрите описание грибов-двойников и фото самых ядовитых в вашем регионе. Изображения лучше закачать на телефон и сравнивать при необходимости с живым экземпляром.

Авторы Мари Медведева