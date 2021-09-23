Антитела лам оказались сильнее коронавируса
Утверждается, что их производство и применение гораздо легче, чем в случае с человеческой плазмой.
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Британские учёные выяснили, что антитела, вырабатываемые ламами и верблюдами, эффективнее справляются с коронавирусом, чем человеческие. Об этом сообщается в статье для научного журнала Nature Communications.
Сотрудники института Розалинд Франклин заразили испытуемую ламу, после чего взяли у неё анализ крови. Выработанные наноантитела соединили в цепочки, которые, как выяснилось, гораздо эффективнее нейтрализовали вирус SARS-CoV-2 у животных, в том числе его "британский" и "южноафриканский" штаммы.
Как пишут авторы исследования, наноантитела лам можно использовать для лечения коронавируса у людей и они будут эффективнее, чем человеческая плазма. Кроме того, их дешевле производить и проще применять, утверждают учёные.
"Они дешевле в производстве и могут быть доставлены непосредственно в дыхательные пути через назальный спрей, поэтому их можно вводить самостоятельно в домашних условиях. Это даёт преимущество не только с точки зрения простоты использования, но также позволяет лечить непосредственно очаг инфекции в дыхательных путях", — говорится в статье.
Ранее Лайф писал, что учёные из медицинского университета имени И.И. Мечникова и Института биорегуляции и геронтологии в Санкт-Петербурге нашли у коронавируса SARS-CoV-2 участки белка, подобные человеческим, которые помогают ему легче и быстрее распространяться, обманывая организм.
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