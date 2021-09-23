Продюсер Роднянский попросил общественность не тревожить семью болеющего ковидом Звягинцева

Продюсер Александр Роднянский выступил с обращением к поклонникам режиссёра Андрея Звягинцева, который болеет коронавирусом в тяжёлой форме, и попросил дать его семье передохнуть и сосредоточиться на здоровье кинематографиста.

Роднянский уточнил, что к Звягинцеву последние несколько недель приковано внимание как российской, так и международной прессы, которая осаждает его семью, друзей и близких.

"Я бы хотел попросить вас, уважаемые журналисты и любимые зрители, дать передохнуть сейчас семье Андрея Петровича. И позволить ей сосредоточиться на его здоровье. Это сложный момент. Но оптимистичный", — написал продюсер в "Инстаграме".

Он заметил, что семье режиссёра оказывается помощь, в том числе и крупнейшими бизнесменами и политиками. Роднянский поблагодарил их всех и выразил уверенность, что скоро сможет продолжить работу над следующим фильмом Звягинцева. Кроме того, он пообещал поделиться важными новостями о его здоровье, когда таковые появятся.