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Продюсер Роднянский попросил общественность не тревожить семью болеющего ковидом Звягинцева

Как только о состоянии знаменитого кинематографиста появится важная информация, она будет донесена, уточнил он.

23 сентября, 12:30
<p>Андрей Звягинцев. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUKF0lmMK7X/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexander.rodnyansky</a></p>

Андрей Звягинцев. Фото © Instagram / alexander.rodnyansky

Продюсер Александр Роднянский выступил с обращением к поклонникам режиссёра Андрея Звягинцева, который болеет коронавирусом в тяжёлой форме, и попросил дать его семье передохнуть и сосредоточиться на здоровье кинематографиста.

Роднянский уточнил, что к Звягинцеву последние несколько недель приковано внимание как российской, так и международной прессы, которая осаждает его семью, друзей и близких.

"Я бы хотел попросить вас, уважаемые журналисты и любимые зрители, дать передохнуть сейчас семье Андрея Петровича. И позволить ей сосредоточиться на его здоровье. Это сложный момент. Но оптимистичный", — написал продюсер в "Инстаграме".

Бывшая жена Андрея Звягинцева рассказала о состоянии режиссёра

Бывшая жена Андрея Звягинцева рассказала о состоянии режиссёра

Он заметил, что семье режиссёра оказывается помощь, в том числе и крупнейшими бизнесменами и политиками. Роднянский поблагодарил их всех и выразил уверенность, что скоро сможет продолжить работу над следующим фильмом Звягинцева. Кроме того, он пообещал поделиться важными новостями о его здоровье, когда таковые появятся.

Напомним, ранее стало известно, что заразившегося коронавирусом Звягинцева, который находится на лечении в Германии, ввели в состояние медикаментозного сна, так как у него было диагностировано поражение почти 90% лёгких. По самым оптимистичным прогнозам, вернуться в строй кинематографист сможет не раньше следующего года. Позднее его вывели из комы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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