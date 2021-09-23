Продюсер Роднянский попросил общественность не тревожить семью болеющего ковидом Звягинцева
Как только о состоянии знаменитого кинематографиста появится важная информация, она будет донесена, уточнил он.
Андрей Звягинцев. Фото © Instagram / alexander.rodnyansky
Продюсер Александр Роднянский выступил с обращением к поклонникам режиссёра Андрея Звягинцева, который болеет коронавирусом в тяжёлой форме, и попросил дать его семье передохнуть и сосредоточиться на здоровье кинематографиста.
Роднянский уточнил, что к Звягинцеву последние несколько недель приковано внимание как российской, так и международной прессы, которая осаждает его семью, друзей и близких.
"Я бы хотел попросить вас, уважаемые журналисты и любимые зрители, дать передохнуть сейчас семье Андрея Петровича. И позволить ей сосредоточиться на его здоровье. Это сложный момент. Но оптимистичный", — написал продюсер в "Инстаграме".
Он заметил, что семье режиссёра оказывается помощь, в том числе и крупнейшими бизнесменами и политиками. Роднянский поблагодарил их всех и выразил уверенность, что скоро сможет продолжить работу над следующим фильмом Звягинцева. Кроме того, он пообещал поделиться важными новостями о его здоровье, когда таковые появятся.
Напомним, ранее стало известно, что заразившегося коронавирусом Звягинцева, который находится на лечении в Германии, ввели в состояние медикаментозного сна, так как у него было диагностировано поражение почти 90% лёгких. По самым оптимистичным прогнозам, вернуться в строй кинематографист сможет не раньше следующего года. Позднее его вывели из комы.
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