НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Фёдор Емельяненко поступил в магистратуру аграрного университета

Спортсмен будет проходить обучение на заочном отделении факультета агрономии, агрохимии и экологии.

23 сентября, 12:11

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко поступил на заочное отделение магистратуры Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Об этом говорится в приказе врио ректора вуза Елены Закшевской.

Емельяненко поступил в магистратуру факультета агрономии, агрохимии и экологии по направлению "Садоводство". Срок обучения составит два с половиной года.

Наряду с другими поступающими бойцу пришлось сдавать экзамены по дисциплинам "плодоводство" и "виноградарство". В сумме он набрал девять баллов из десяти возможных.

Семейные разборки: Братья Емельяненко не общаются около десяти лет, а теперь готовы подраться

Семейные разборки: Братья Емельяненко не общаются около десяти лет, а теперь готовы подраться

Фёдор Емельяненко выступает в MMA с 2000 года. Он является четырёхкратным чемпионом мира в смешанных единоборствах в тяжёлом весе, четырёхкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.

В последний раз Емельяненко выходил в октагон в декабре 2019 года, соперником россиянина был представитель США Куинтон Джексон. Наш спортсмен победил техническим нокаутом в первом раунде. Всего на его счету 39 побед и шесть поражений, ещё один поединок был признан несостоявшимся.

23 октября Емельяненко проведёт поединок на турнире Bellator в Москве. Его соперником будет американец Тимоти Джонсон.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Семейные разборки: Братья Емельяненко не общаются около десяти лет, а теперь готовы подраться

9 сентября, 21:40

Фигурист Кондратюк занял пятое место в короткой программе олимпийской квалификации

сегодня в 11:56

Баллотирующийся в президенты Филиппин боксёр Пакьяо подтвердил окончание спортивной карьеры

20 сентября, 23:34

Одиозный украинский депутат Гончаренко развесил в Полтаве билборды с призывом идти "на Москву"

сегодня в 12:06

Звёздный диетолог рассказала, почему Селена Гомес набрала вес и изменилась до неузнаваемости

сегодня в 12:03

Новости партнеров

Layer 1