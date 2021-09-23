Фёдор Емельяненко поступил в магистратуру аграрного университета

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко поступил на заочное отделение магистратуры Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Об этом говорится в приказе врио ректора вуза Елены Закшевской.

Емельяненко поступил в магистратуру факультета агрономии, агрохимии и экологии по направлению "Садоводство". Срок обучения составит два с половиной года.

Наряду с другими поступающими бойцу пришлось сдавать экзамены по дисциплинам "плодоводство" и "виноградарство". В сумме он набрал девять баллов из десяти возможных.

Фёдор Емельяненко выступает в MMA с 2000 года. Он является четырёхкратным чемпионом мира в смешанных единоборствах в тяжёлом весе, четырёхкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.

В последний раз Емельяненко выходил в октагон в декабре 2019 года, соперником россиянина был представитель США Куинтон Джексон. Наш спортсмен победил техническим нокаутом в первом раунде. Всего на его счету 39 побед и шесть поражений, ещё один поединок был признан несостоявшимся.