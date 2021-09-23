НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бабиков и Куклина выиграли индивидуальные гонки на ЧР по летнему биатлону

Уже в субботу спортсмены вновь выйдут на старт и определят сильнейших в спринте.

23 сентября, 11:17
<p>Антон Бабиков. Фото © СБР</p>

Антон Бабиков. Фото © СБР

Антон Бабиков и Лариса Куклина стали чемпионами России по летнему биатлону, одержав победы в индивидуальных гонках на 20 и 15 километров соответственно.

В тройку сильнейших у мужчин также вошли Денис Таштемиров и Иван Колотов. У женщин серебро взяла Наталья Гербулова, а бронзу — Евгения Буртасова.

Добавим, что следующими в программе турнира стоят спринтерские гонки, которые состоятся в субботу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Хотели опозорить нас": Легендарный биатлонист Тихонов обвинил Англию в проблемах российского футбола

17 сентября, 11:42

Гараничев на финише опередил соперников и выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

3 апреля, 11:36

Фигурист Кондратюк занял пятое место в короткой программе олимпийской квалификации

сегодня в 11:56

Звёздный диетолог рассказала, почему Селена Гомес набрала вес и изменилась до неузнаваемости

сегодня в 12:03

Зеленского сочли "случайным человеком в политике" после конфуза с цитатой Путина

сегодня в 11:57

Новости партнеров

Layer 1