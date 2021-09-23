Бабиков и Куклина выиграли индивидуальные гонки на ЧР по летнему биатлону
Уже в субботу спортсмены вновь выйдут на старт и определят сильнейших в спринте.
Антон Бабиков. Фото © СБР
Антон Бабиков и Лариса Куклина стали чемпионами России по летнему биатлону, одержав победы в индивидуальных гонках на 20 и 15 километров соответственно.
В тройку сильнейших у мужчин также вошли Денис Таштемиров и Иван Колотов. У женщин серебро взяла Наталья Гербулова, а бронзу — Евгения Буртасова.
Добавим, что следующими в программе турнира стоят спринтерские гонки, которые состоятся в субботу.
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