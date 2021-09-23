Фигурист Кондратюк занял пятое место в короткой программе олимпийской квалификации
Если он попадёт в семёрку сильнейших по итогам турнира, Россия впервые за 20 лет будет представлена на Играх тремя участниками в мужском одиночном разряде.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Российский фигурист Марк Кондратюк занял пятое место в короткой программе на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе. На соревнованиях разыграются заключительные квоты на Олимпийские игры в Пекине.
Кондратюк ошибся на прыжковых элементах, получив от судей 81,48 балла. Его опередили американец Винсент Чжоу (97,35), представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (89,23), австралиец Брендан Керри (85,89) и Габриеле Франджипани из Италии (83,11).
Итоги турнира будут подведены в пятницу, 24 сентября, после исполнения произвольной программы. Если Кондратюк займёт место не ниже седьмого, Россия впервые за 20 лет будет представлена на Олимпиаде тремя фигуристами в мужском одиночном разряде.
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В декабре 2020 года Кондратюк выиграл бронзовую медаль на чемпионате России. 18-летний фигурист уступил только Михаилу Коляде и Макару Игнатову.
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