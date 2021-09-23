"Состояние тяжёлое": Легенда "Локомотива" Владимир Коротков попал в реанимацию с 75% поражения лёгких из-за коронавируса
Сейчас он занимает пост помощника президента клуба и управляющего делами команды.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Известный в прошлом футболист и легенда московского "Локомотива" Владимир Коротков попал в реанимацию из-за заболевания коронавирусом. Об этом сообщает kp.ru.
"Владимир Петрович находится в реанимации в Коммунарке, врачи говорят, что состояние у него тяжёлое. Мы каждый день звоним в надежде на улучшение", — рассказала изданию его супруга.
Несмотря на тяжёлое состояние, оно остаётся стабильным, а потому аппарат ИВЛ ему не требуется. Изначально Коротков был доставлен в госпиталь ветеранов, однако там ему стало значительно хуже. В результате его перевели в Коммунарку, где у легенды красно-зелёных было обнаружено 75% поражения лёгких.
Сейчас Владимир Коротков занимает пост помощника президента "Локомотива" и управляющего делами команды. Долгое время он возглавлял молодёжку красно-зелёных.
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