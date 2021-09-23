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"Состояние тяжёлое": Легенда "Локомотива" Владимир Коротков попал в реанимацию с 75% поражения лёгких из-за коронавируса

Сейчас он занимает пост помощника президента клуба и управляющего делами команды.

23 сентября, 11:46
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Известный в прошлом футболист и легенда московского "Локомотива" Владимир Коротков попал в реанимацию из-за заболевания коронавирусом. Об этом сообщает kp.ru.

"Владимир Петрович находится в реанимации в Коммунарке, врачи говорят, что состояние у него тяжёлое. Мы каждый день звоним в надежде на улучшение", — рассказала изданию его супруга.

Несмотря на тяжёлое состояние, оно остаётся стабильным, а потому аппарат ИВЛ ему не требуется. Изначально Коротков был доставлен в госпиталь ветеранов, однако там ему стало значительно хуже. В результате его перевели в Коммунарку, где у легенды красно-зелёных было обнаружено 75% поражения лёгких.

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Сейчас Владимир Коротков занимает пост помощника президента "Локомотива" и управляющего делами команды. Долгое время он возглавлял молодёжку красно-зелёных.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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