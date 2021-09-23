Сотрудница столовой пермского вуза рассказала, как спасала студентов от стрелка
По её словам, пока ехала скорая помощь, раненым помогали чем могли — в ход шли обезболивающие и подручные вещи из морозилки.
Сотрудница столовой пермского вуза рассказала, как помогала раненым студентам. Видео © Mash
Бухгалтер столовой, которая находится в корпусе химфака Пермского государственного университета, рассказала о первых минутах после нападения вооружённого студента на вуз. По словам Натальи, в заведение начали забегать люди и просить о помощи, на что она и её коллеги среагировали молниеносно.
"Около 12 часов к нам со служебного входа в столовую зашли трое мужчин. Вели они себя странно, озирались. Они побежали по производственным цехам в зал столовой. Я побежала за ними. Я ещё не знала, что происходит в университете. Когда я дошла до пекарского цеха, я увидела, что на улице к заднему выходу бегут раненые ребята", — рассказала она в беседе с Mash.
Коллеги Натальи открыли окно, в которое начали залезать студенты. После этого они забаррикадировали стеллажами и столами все двери и начали оказывать первую помощь пострадавшим, параллельно вызывая скорую.
"Мы им давали воду, были у девчонок обезболивающие. Потом связались со скорой, спрашивали, можно ли им прикладывать холодное. Нам сказали, что можно, и мы из морозилки доставали и прикладывали то, что есть. <...> Если бы мы самообладание теряли, им бы ещё хуже было, наверное", — добавила Наталья.
Как рассказывал Лайф, в это же время на пятом этаже университета вёл пару преподаватель Олег Сыромятников. По словам учеников, лектор игнорировал все просьбы остановить занятие, чтобы не привлекать внимания, а также запрещал молодым людям строить баррикады из парт и стульев возле двери, утверждая, что в этом нет никакого смысла. Сам он позже объяснил, что сразу закрыл металлическую дверь в аудиторию, которую, по его словам, пробить выстрелом невозможно. Мнения общественности разделились: одни считают, что преподаватель всё сделал правильно, другие же уверены, что мужчина проявил чрезвычайную безответственность.
Напомним, при стрельбе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу.
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