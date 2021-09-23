Сотрудница столовой пермского вуза рассказала, как спасала студентов от стрелка

Сотрудница столовой пермского вуза рассказала, как помогала раненым студентам. Видео © Mash

Бухгалтер столовой, которая находится в корпусе химфака Пермского государственного университета, рассказала о первых минутах после нападения вооружённого студента на вуз. По словам Натальи, в заведение начали забегать люди и просить о помощи, на что она и её коллеги среагировали молниеносно.

"Около 12 часов к нам со служебного входа в столовую зашли трое мужчин. Вели они себя странно, озирались. Они побежали по производственным цехам в зал столовой. Я побежала за ними. Я ещё не знала, что происходит в университете. Когда я дошла до пекарского цеха, я увидела, что на улице к заднему выходу бегут раненые ребята", — рассказала она в беседе с Mash.

Коллеги Натальи открыли окно, в которое начали залезать студенты. После этого они забаррикадировали стеллажами и столами все двери и начали оказывать первую помощь пострадавшим, параллельно вызывая скорую.

"Мы им давали воду, были у девчонок обезболивающие. Потом связались со скорой, спрашивали, можно ли им прикладывать холодное. Нам сказали, что можно, и мы из морозилки доставали и прикладывали то, что есть. <...> Если бы мы самообладание теряли, им бы ещё хуже было, наверное", — добавила Наталья.