Одиозный украинский депутат Гончаренко развесил в Полтаве билборды с призывом идти "на Москву"

Сегодня, 23 сентября, украинская Полтава празднует День города. В этой связи там разместили билборды с призывом идти "на Москву" и изображением гетмана Ивана Мазепы, написал депутат Верховной рады от фракции оппозиционной партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своём в телеграм-канале. Он отметил, что в первую очередь на это отреагируют российские журналисты Ольга Скабеева и Владимир Соловьёв.

"Будет видно аж в Полтаве! Друзья, сегодня день рождения празднует город Полтава. Чтобы поздравить всех горожан, развесил на улицах билборды с важным напоминанием — Полтавская битва не завершена", — написал он.

Гончаренко призвал жителей Незалежной помнить, что именно под Полтавой не только происходили "знаковые события", но и также начался путь к независимости украинцев. И вместе с тем он отметил, что они одержат победу в противостоянии на тему "настоящей истории" с Россией.

"А Российская империя начала свой долгий путь во лжи, создании мифов и переписывании настоящей истории. Наша борьба против этого продолжается до сих пор. И победа обязательно будет за Украиной. Держим строй!" — заявил Гончаренко.