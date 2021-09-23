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Одиозный украинский депутат Гончаренко развесил в Полтаве билборды с призывом идти "на Москву"

Парламентарий заявил, что Украина одержит победу в противостоянии с "переписыванием истории и созданием мифов" Россией.

23 сентября, 12:06
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/oleksiihoncharenko/7933" target="_blank" rel="noopener noreferrer">oleksiihoncharenko</a></p>

Фото © t.me / oleksiihoncharenko

Сегодня, 23 сентября, украинская Полтава празднует День города. В этой связи там разместили билборды с призывом идти "на Москву" и изображением гетмана Ивана Мазепы, написал депутат Верховной рады от фракции оппозиционной партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своём в телеграм-канале. Он отметил, что в первую очередь на это отреагируют российские журналисты Ольга Скабеева и Владимир Соловьёв.

"Будет видно аж в Полтаве! Друзья, сегодня день рождения празднует город Полтава. Чтобы поздравить всех горожан, развесил на улицах билборды с важным напоминанием — Полтавская битва не завершена", — написал он.

Гончаренко призвал жителей Незалежной помнить, что именно под Полтавой не только происходили "знаковые события", но и также начался путь к независимости украинцев. И вместе с тем он отметил, что они одержат победу в противостоянии на тему "настоящей истории" с Россией.

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"А Российская империя начала свой долгий путь во лжи, создании мифов и переписывании настоящей истории. Наша борьба против этого продолжается до сих пор. И победа обязательно будет за Украиной. Держим строй!" — заявил Гончаренко.

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Одиозный украинский депутат Гончаренко развесил в Киеве билборды с оскорблениями Москвы

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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