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Зеленского сочли "случайным человеком в политике" после конфуза с цитатой Путина

По словам политолога Валерия Коровина, украинский президент по уровню подготовки к Генассамблее ООН встал в один ряд с Comedy Club и артистами шоу "Уральских пельменей".

23 сентября, 11:57
<p>Кадр из сериала "Слуга народа" / © сайт<a href="https://www.kinopoisk.ru/film/942397/stills/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Кинопоиск"</a></p>

Кадр из сериала "Слуга народа" / © сайт "Кинопоиск"

Речь Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, в которой он некорректно процитировал президента России Владимира Путина, характеризует интеллектуальный уровень нынешней украинской власти. Такую точку зрения в беседе с Лайфом выразил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. По его словам, очевидно, что всю подготовку команды Зеленского к выступлению в Нью-Йорке составил поиск подходящих цитат в Интернете. Но даже с этим они не справились, будучи случайными людьми во власти и в управлении страной.

"Вся подготовка к докладу Зеленского на Генассамблее сводится к поиску каких-то цитат в поисковых системах. Это очень поверхностное восприятие происходящего и, соответственно, очень легковесное отношение к политике и управлению государством. Это характеризует Зеленского как случайного в политике человека и демонстрирует, что ему безразлична содержательная сторона происходящего", — рассуждает собеседник Лайфа.

Коровин заключил, что нынешняя украинская власть — это "временщики, которым безразлична и страна, и судьба собственного населения", поэтому всерьёз на ошибку Зеленского при цитировании Путина реагировать не стоит.

"Как не стоит реагировать, например, на ошибочные цитаты Путина в Comedy Club или в шоу "Уральских пельменей", — добавил он.

Песков пока не ознакомился с речью Зеленского на Генассамблее ООН, где он ошибся, цитируя Путина

Песков пока не ознакомился с речью Зеленского на Генассамблее ООН, где он ошибся, цитируя Путина

Напомним, что Зеленский, выступая перед Генассамблеей, заявил, что Россия якобы нарушает свои же слова о необходимости соблюдения нынешней архитектуры отношений между странами. Далее на русском языке он процитировал высказывание Путина об опасности попыток расшатать легитимность и авторитет ООН, но запутался и в датах, и в смыслах.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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