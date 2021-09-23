Зеленского сочли "случайным человеком в политике" после конфуза с цитатой Путина

Речь Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, в которой он некорректно процитировал президента России Владимира Путина, характеризует интеллектуальный уровень нынешней украинской власти. Такую точку зрения в беседе с Лайфом выразил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. По его словам, очевидно, что всю подготовку команды Зеленского к выступлению в Нью-Йорке составил поиск подходящих цитат в Интернете. Но даже с этим они не справились, будучи случайными людьми во власти и в управлении страной.

"Вся подготовка к докладу Зеленского на Генассамблее сводится к поиску каких-то цитат в поисковых системах. Это очень поверхностное восприятие происходящего и, соответственно, очень легковесное отношение к политике и управлению государством. Это характеризует Зеленского как случайного в политике человека и демонстрирует, что ему безразлична содержательная сторона происходящего", — рассуждает собеседник Лайфа.

Коровин заключил, что нынешняя украинская власть — это "временщики, которым безразлична и страна, и судьба собственного населения", поэтому всерьёз на ошибку Зеленского при цитировании Путина реагировать не стоит.

"Как не стоит реагировать, например, на ошибочные цитаты Путина в Comedy Club или в шоу "Уральских пельменей", — добавил он.