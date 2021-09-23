Четыре человека сгорели заживо в жутком ДТП с двумя "газелями" на трассе в Башкирии

Четыре человека стали жертвами жуткой аварии, случившейся на федеральной трассе Р-240 в Мелеузовском районе в Башкирии. Об этом Лайфу сообщил источник.

На 166-м километре столкнулись грузовая и пассажирская "газели", в результате чего пассажирский автомобиль загорелся и полностью выгорел, а кузов второго превратился в груду металла. Стоит отметить, что несовершеннолетних среди погибших нет.

На месте работают экстренные службы, скорая и правоохранители. Обстоятельства ДТП выясняются.









