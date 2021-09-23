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Четыре человека сгорели заживо в жутком ДТП с двумя "газелями" на трассе в Башкирии

Одно из транспортных средств загорелось и полностью выгорело, а кузов второго превратился в груду металла.

23 сентября, 11:48
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Четыре человека стали жертвами жуткой аварии, случившейся на федеральной трассе Р-240 в Мелеузовском районе в Башкирии. Об этом Лайфу сообщил источник.

На 166-м километре столкнулись грузовая и пассажирская "газели", в результате чего пассажирский автомобиль загорелся и полностью выгорел, а кузов второго превратился в груду металла. Стоит отметить, что несовершеннолетних среди погибших нет.

На месте работают экстренные службы, скорая и правоохранители. Обстоятельства ДТП выясняются.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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А ранее Лайф рассказывал, что в результате ДТП с микроавтобусом на Ставрополье погибло два человека, ещё 16 пострадали, среди них также 16-летняя девушка.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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