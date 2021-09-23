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Стало известно, когда запустят российского конкурента TikTok

Одна из тенденций сегодняшнего времени — вертикализация контента, заметил глава "Газпром-Медиа" Александр Жаров.

23 сентября, 11:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российский аналог "Тиктока", о создании которого холдинг "Газпром-Медиа" рассказал в июне, будет запущен в конце осени – начале зимы. Об этом сообщил генеральный директор медиакомпании Александр Жаров на Национальном рекламном форуме.

"В конце осени мы представим новую платформу с короткими видео и вертикальным форматом контента. Одной из тенденций сегодняшнего времени является "вертикализация" потребления контента — 80% пользователь смартфона "потребляет" видео в вертикальном формате. Такая платформа у нас появится в конце ноября – начале декабря", — цитирует ТАСС Жарова.

Какое название получит отечественный конкурент "Тиктока", пока не сообщается.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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