Стало известно, когда запустят российского конкурента TikTok
Одна из тенденций сегодняшнего времени — вертикализация контента, заметил глава "Газпром-Медиа" Александр Жаров.
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Российский аналог "Тиктока", о создании которого холдинг "Газпром-Медиа" рассказал в июне, будет запущен в конце осени – начале зимы. Об этом сообщил генеральный директор медиакомпании Александр Жаров на Национальном рекламном форуме.
"В конце осени мы представим новую платформу с короткими видео и вертикальным форматом контента. Одной из тенденций сегодняшнего времени является "вертикализация" потребления контента — 80% пользователь смартфона "потребляет" видео в вертикальном формате. Такая платформа у нас появится в конце ноября – начале декабря", — цитирует ТАСС Жарова.
Какое название получит отечественный конкурент "Тиктока", пока не сообщается.
Ранее российские IT-компании создали Альянс по защите несовершеннолетних в Сети. Его участники будут выявлять и ограничивать доступ к противоправному контенту, способному нанести вред здоровью и развитию детей, а также обмениваться лучшими практиками и разработками в этой сфере.
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