Стало известно, когда запустят российского конкурента TikTok

Российский аналог "Тиктока", о создании которого холдинг "Газпром-Медиа" рассказал в июне, будет запущен в конце осени – начале зимы. Об этом сообщил генеральный директор медиакомпании Александр Жаров на Национальном рекламном форуме.

"В конце осени мы представим новую платформу с короткими видео и вертикальным форматом контента. Одной из тенденций сегодняшнего времени является "вертикализация" потребления контента — 80% пользователь смартфона "потребляет" видео в вертикальном формате. Такая платформа у нас появится в конце ноября – начале декабря", — цитирует ТАСС Жарова.

Какое название получит отечественный конкурент "Тиктока", пока не сообщается.