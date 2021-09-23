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Рада приняла предложенный Зеленским закон об олигархах

Предполагается, что решать, кто является неприлично богатым, будет СНБО Незалежной. В стране появится реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес.

23 сентября, 11:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Депутаты Верховной рады в окончательном чтении приняли закон, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр. Об этом сообщается на сайте рады.

Отмечается, что законопроект поддержало 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ ещё должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что закон вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу и утрачивает её через 10 лет.

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Так, согласно законопроекту, для признания олигархом необходимо обладать тремя следующими признаками: участвовать в политической жизни страны, иметь влияние на СМИ, а также быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, стоимость активов при этом должна превышать один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. На данный момент эта сумма составляет около 83 миллионов долларов.

Олигархам будет запрещено делать взносы для поддержки каких-либо политических партий (в частности, спонсировать митинги и прочие акции), а также быть покупателем объектов большой приватизации. Отмечается, что решение о признании украинца олигархом принимает СНБО на основании представления кабмина, члена СНБО, Нацбанка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета. Также будет создан реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни.

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Напомним, в мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО вводит персональные санкции против воров в законе и иностранцев, являющихся криминальными авторитетами. Кроме того, лидер Незалежной решил бороться и с олигархами. Чуть позже в Верховную раду был внесён соответствующий законопроект, который должен стать "первым шагом к ликвидации олигархической системы" на Украине.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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