Рада приняла предложенный Зеленским закон об олигархах

Депутаты Верховной рады в окончательном чтении приняли закон, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр. Об этом сообщается на сайте рады.

Отмечается, что законопроект поддержало 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ ещё должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что закон вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу и утрачивает её через 10 лет.

Так, согласно законопроекту, для признания олигархом необходимо обладать тремя следующими признаками: участвовать в политической жизни страны, иметь влияние на СМИ, а также быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, стоимость активов при этом должна превышать один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. На данный момент эта сумма составляет около 83 миллионов долларов.

Олигархам будет запрещено делать взносы для поддержки каких-либо политических партий (в частности, спонсировать митинги и прочие акции), а также быть покупателем объектов большой приватизации. Отмечается, что решение о признании украинца олигархом принимает СНБО на основании представления кабмина, члена СНБО, Нацбанка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета. Также будет создан реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни.