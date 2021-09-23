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Кандидат в канцлеры ФРГ от "зелёных" обвинила Россию в сдерживании поставок газа в Европу

Всё это, по её мнению, происходит из-за "Северного потока – 2", однако страдают обычные немецкие клиенты.

23 сентября, 11:11
<p>Анналена Бербок. Фото © <a href="https://annalena-baerbock.de/en/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Annalena-baerbock.de</a></p>

Анналена Бербок. Фото © Annalena-baerbock.de

Россия специально сдерживает поставки газа в Европу, чтобы усилить политическое давление и получить оставшиеся разрешения по "Северному потоку – 2". Такое мнение высказала кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Союз 90/Зелёные" Анналена Бербок.

"Россия очень неохотно поставляет природный газ в Европу. Одна из причин этого очевидна: ... [РФ] хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для "Северного потока – 2" и ввести трубопровод в эксплуатацию", — сказала она в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

В Германии подтвердили, что Россия выполняет обязательства по поставкам газа

В Германии подтвердили, что Россия выполняет обязательства по поставкам газа

Однако от этого пострадают немецкие клиенты, для которых вырастет цена на голубое топливо, и в крайнем случае им придётся сидеть в холоде, добавила Бербок. Кроме того, она считает, что страна "находится в ситуации шантажа" из-за решения Правительства Германии поддержать газопровод, несмотря на все сомнения и предупреждения.

Напомним, цена на газ в Европе продолжает колебаться. 15 сентября она впервые в истории перевалила за отметку $900 за тысячу кубов. Затем спад сменялся ростом и наоборот. 21 сентября топливо подешевело почти на 4% — до $876. Однако эксперты считают, что газ может подорожать до $1000.

МИД РФ: Москва не будет использовать "Северный поток – 2" как инструмент геополитики

МИД РФ: Москва не будет использовать "Северный поток – 2" как инструмент геополитики

А 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победительницей в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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