Кандидат в канцлеры ФРГ от "зелёных" обвинила Россию в сдерживании поставок газа в Европу

Россия специально сдерживает поставки газа в Европу, чтобы усилить политическое давление и получить оставшиеся разрешения по "Северному потоку – 2". Такое мнение высказала кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Союз 90/Зелёные" Анналена Бербок.

"Россия очень неохотно поставляет природный газ в Европу. Одна из причин этого очевидна: ... [РФ] хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для "Северного потока – 2" и ввести трубопровод в эксплуатацию", — сказала она в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).