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Минтруд объяснил, почему в кабмине не поддержали проект ЛДПР об индексации пенсий

В ведомстве подчеркнули, что отзыв правительственной комиссии не касается идеи индексации пенсии как таковой.

23 сентября, 11:00

Фото © Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков

Законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам был отклонён ввиду его непроработанности. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Министерства труда. В ведомстве подчеркнули, что отзыв правительственной комиссии не касается идеи индексации пенсии как таковой — претензии касались только конкретного внесённого документа.

"Поддерживаемые правительством законопроекты должны содержать конкретные механизмы обеспечения обязательств. Ввиду непроработанности законопроект был отклонён", — указали в министерстве.

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Ранее стало известно, что правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Авторы инициативы — представители ЛДПР — не уточнили, откуда брать средства на реализацию их дорогостоящего предложения.

Напомним, что ранее Путин анонсировал индексацию пенсий в 2022 году на уровне выше инфляции. Кроме того, президент попросил депутатов Госдумы заложить в бюджете средства для индексации довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в 2022–2023 годах также выше инфляции.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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