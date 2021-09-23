Минтруд объяснил, почему в кабмине не поддержали проект ЛДПР об индексации пенсий

Законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам был отклонён ввиду его непроработанности. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Министерства труда. В ведомстве подчеркнули, что отзыв правительственной комиссии не касается идеи индексации пенсии как таковой — претензии касались только конкретного внесённого документа.

"Поддерживаемые правительством законопроекты должны содержать конкретные механизмы обеспечения обязательств. Ввиду непроработанности законопроект был отклонён", — указали в министерстве.

Ранее стало известно, что правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Авторы инициативы — представители ЛДПР — не уточнили, откуда брать средства на реализацию их дорогостоящего предложения.