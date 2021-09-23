Минтруд объяснил, почему в кабмине не поддержали проект ЛДПР об индексации пенсий
В ведомстве подчеркнули, что отзыв правительственной комиссии не касается идеи индексации пенсии как таковой.
Фото © Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков
Законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам был отклонён ввиду его непроработанности. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Министерства труда. В ведомстве подчеркнули, что отзыв правительственной комиссии не касается идеи индексации пенсии как таковой — претензии касались только конкретного внесённого документа.
"Поддерживаемые правительством законопроекты должны содержать конкретные механизмы обеспечения обязательств. Ввиду непроработанности законопроект был отклонён", — указали в министерстве.
С 1 января повысят пенсии: в чём уникальность грядущей прибавки и какие ещё доплаты ждут пожилых людей
Ранее стало известно, что правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Авторы инициативы — представители ЛДПР — не уточнили, откуда брать средства на реализацию их дорогостоящего предложения.
Напомним, что ранее Путин анонсировал индексацию пенсий в 2022 году на уровне выше инфляции. Кроме того, президент попросил депутатов Госдумы заложить в бюджете средства для индексации довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в 2022–2023 годах также выше инфляции.
Комментариев: 0