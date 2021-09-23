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Хуснуллин объяснил проблемы со стартом отопительного сезона в регионах России

Трудности связаны в том числе с пандемией коронавируса. В частности, в 2020 году было решено не начислять пени за просрочку при оплате коммунальных услуг.

23 сентября, 11:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что при подготовке регионов к отопительному сезону возникли "объективные проблемы". При этом он отметил, что, несмотря на все трудности, тепло уже есть в домах в 58 субъектах РФ.

По словам зампреда правительства, проблемы возникли не на пустом месте. Они связаны с пандемией коронавирусной инфекции и накопленными с предыдущих лет трудностями всей системы отопления. Он также отметил, что одной из причин стали не начисляемые пени за просрочку при оплате коммунальных услуг.

"Например, в прошлом году из-за CoViD-19 мы разрешили не начислять гражданам пени за просрочку при оплате услуг ЖКХ. Сейчас у нас недосбор по 2020 году под 80 миллиардов рублей. Эти деньги не пришли в обновление коммунальный сетей и подготовку к новому осенне-зимнему периоду", — приводит РИА "Новости" слова Хуснуллина.

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Негативно на отопительном сезоне сказался и рост цен строительных материалов, добавил вице-премьер. По его словам, стоимость некоторых товаров подорожала аж в два раза.


В Москве ещё неделю назад к отоплению подключили почти 100% жилых домов и соцобъектов. Заммэра Пётр Бирюков отметил, что в столице была проведена масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону. По его словам, все тепловые сети подготовлены должным образом.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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