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Определено название нового российского лоукостера от S7 Group

Кроме того, известен цвет, в который будут окрашены самолёты перевозчика. Рейсы будут выполняться на Airbus A320neo.

23 сентября, 10:46
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Новый лоукостер от компании S7 Group будет называться Citrus. Домен с таким именем перевозчик зарегистрировал в августе, следует из данных регистратора Ru-Center, передаёт РБК.

Официальных подтверждений этой информации пока нет, однако об этом изданию сообщили два источника. Название сформировано из двух составляющих — city (с англ. — город) и Russia (Россия).

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Основным цветом для новой компании станет розовый. Перелёты будут осуществляться на самолётах Airbus A320neo. На проект по созданию перевозчика будет направлено до трёх миллиардов рублей.

Напомним, о создании лоукостера группа компаний S7 Group объявила в конце июля. Ожидается, что первые регулярные полёты начнутся уже в 2022 году.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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