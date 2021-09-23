Определено название нового российского лоукостера от S7 Group

Новый лоукостер от компании S7 Group будет называться Citrus. Домен с таким именем перевозчик зарегистрировал в августе, следует из данных регистратора Ru-Center, передаёт РБК.

Официальных подтверждений этой информации пока нет, однако об этом изданию сообщили два источника. Название сформировано из двух составляющих — city (с англ. — город) и Russia (Россия).

Основным цветом для новой компании станет розовый. Перелёты будут осуществляться на самолётах Airbus A320neo. На проект по созданию перевозчика будет направлено до трёх миллиардов рублей.