Холодное освещение в офисе влияет на опечатки сотрудников в тексте

Российские учёные доказали связь между световой температурой в офисе и количеством ошибок при наборе текста. Специалисты петербургского Университета ИТМО выяснили, что наиболее вредным оказался холодный свет ламп. Подробности исследования приводит ТАСС.

Авторы работы около месяца наблюдали за добровольцами, по очереди изменяя режим освещения на холодный, нейтральный и тёплый. Затем специалисты отследили, сколько опечаток в тексте допускали участники эксперимента.

Выяснилось, что при холодном свете добровольцы допустили 160 опечаток в течение рабочего дня, из них 82 ошибки были допущены в середине дня — около 13:00. При тёплом офисном освещении за это же время испытуемые опечатывались 120 раз. Меньше всего помарок в тексте люди совершили при нейтральном белом свете — 110 в день.

Сами добровольцы рассказали, что использование нейтрального белого освещения способствовало максимальной продуктивности.