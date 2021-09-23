Цены на бензин Аи-95 второй день подряд обновляют исторический максимум

Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" второй день подряд превысила максимальные значения, достигнув 60,38 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). По итогам торгов она выросла на 0,3%.

Также растёт стоимость бензина марки Аи-92, за сутки она увеличилась до 56,61 тысячи рублей за тонну (на 0,7%). Дизельное топливо тоже подорожало — на 0,3%, до 50,2 тысячи рублей за тонну.