Цены на бензин Аи-95 второй день подряд обновляют исторический максимум
Стоимость набирают и другие марки топлива, представленные на бирже.
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Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" второй день подряд превысила максимальные значения, достигнув 60,38 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). По итогам торгов она выросла на 0,3%.
Также растёт стоимость бензина марки Аи-92, за сутки она увеличилась до 56,61 тысячи рублей за тонну (на 0,7%). Дизельное топливо тоже подорожало — на 0,3%, до 50,2 тысячи рублей за тонну.
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Напомним, цена топлива Аи-95 на бирже вновь начала расти с 15 сентября. С этого момента бензин подорожал уже на 3,2%, а накануне, 22 сентября, обновил исторический максимум, достигнув 60,18 тысячи рублей за тонну.
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