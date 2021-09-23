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Автоэксперт оценил отмену штрафов за превышение средней скорости

По его словам, ранее инспекторы выносили такие постановления, несмотря на то что суды их отменяли.

23 сентября, 11:36
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо </p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин высказался в поддержку решения МВД РФ об отмене штрафов для водителей за превышение средней скорости, назвав такую практику порочной.

"К сожалению, такая порочная практика существовала уже давно, и всем было понятно, что она именно порочная, потому что у нас в законе, во-первых, нет такого понятия, как средняя скорость, а во-вторых, у нас в законе нет наказания за превышения средней скорости", — сказал он в интервью телеканалу "Звезда".

Российских водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости

Российских водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости

По словам Травина, судебные инстанции, как правило, отменяли эти постановления, однако сотрудники ГИБДД продолжали их выписывать, в связи с чем эксперт и решил направить запрос с предложением урегулировать этот момент.

Ранее Лайф писал, что в Москве могут появиться новые штрафы для автомобилистов и владельцев мотоциклов, на чьих транспортных средствах модифицирован глушитель.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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