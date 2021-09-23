Автоэксперт оценил отмену штрафов за превышение средней скорости
По его словам, ранее инспекторы выносили такие постановления, несмотря на то что суды их отменяли.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин высказался в поддержку решения МВД РФ об отмене штрафов для водителей за превышение средней скорости, назвав такую практику порочной.
"К сожалению, такая порочная практика существовала уже давно, и всем было понятно, что она именно порочная, потому что у нас в законе, во-первых, нет такого понятия, как средняя скорость, а во-вторых, у нас в законе нет наказания за превышения средней скорости", — сказал он в интервью телеканалу "Звезда".
По словам Травина, судебные инстанции, как правило, отменяли эти постановления, однако сотрудники ГИБДД продолжали их выписывать, в связи с чем эксперт и решил направить запрос с предложением урегулировать этот момент.
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