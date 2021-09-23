Автоэксперт оценил отмену штрафов за превышение средней скорости

"К сожалению, такая порочная практика существовала уже давно, и всем было понятно, что она именно порочная, потому что у нас в законе, во-первых, нет такого понятия, как средняя скорость, а во-вторых, у нас в законе нет наказания за превышения средней скорости", — сказал он в интервью телеканалу "Звезда".