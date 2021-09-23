Пропавшие после недельных поисков рыбака в Бурятии добровольцы найдены живыми

В Бурятии наконец-то нашлась потерявшаяся группа добровольцев, которая неделю назад отправилась на поиски пропавшего на границе региона и Иркутской области рыбака. Об этом Лайфу сообщил источник.

Все пятеро добровольцев чувствуют себя удовлетворительно, от госпитализации отказались. Спасателям они пояснили, что действительно немного заплутали и остановились в зимовье. Связь там не ловила, поэтому сообщить о своём местонахождении родственники пропавшего не могли. Где находится сам рыбак, всё ещё не известно.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, 9 сентября во время сплава по реке Снежная опрокинулась лодка с тремя рыбаками. Двум из них удалось выбраться на берег, а третьего подхватило течение, и он исчез из поля зрения. На поиски рыбака отправился спасательный отряд из МЧС России, а 15 сентября из села Выдрино (Бурятия) вышла группа добровольцев, собранная родственниками пропавшего мужчины. 20 сентября добровольцы должны были выйти на связь, но не сделали этого.