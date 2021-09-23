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Пропавшие после недельных поисков рыбака в Бурятии добровольцы найдены живыми

По нашим данным, все пятеро чувствуют себя удовлетворительно, от госпитализации отказались. Они были вынуждены остановиться в зимовье, где не было никакой связи.

23 сентября, 11:54
<p>Фото © <a href="https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4567310" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Иркутской области</a></p>

Фото © ГУ МЧС России по Иркутской области

В Бурятии наконец-то нашлась потерявшаяся группа добровольцев, которая неделю назад отправилась на поиски пропавшего на границе региона и Иркутской области рыбака. Об этом Лайфу сообщил источник.

Все пятеро добровольцев чувствуют себя удовлетворительно, от госпитализации отказались. Спасателям они пояснили, что действительно немного заплутали и остановились в зимовье. Связь там не ловила, поэтому сообщить о своём местонахождении родственники пропавшего не могли. Где находится сам рыбак, всё ещё не известно.

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По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, 9 сентября во время сплава по реке Снежная опрокинулась лодка с тремя рыбаками. Двум из них удалось выбраться на берег, а третьего подхватило течение, и он исчез из поля зрения. На поиски рыбака отправился спасательный отряд из МЧС России, а 15 сентября из села Выдрино (Бурятия) вышла группа добровольцев, собранная родственниками пропавшего мужчины. 20 сентября добровольцы должны были выйти на связь, но не сделали этого.

Ранее Лайф писал, что двух пропавших в Кузбассе школьниц нашли живыми. По счастливой случайности их на улице встретил родственник одной из девочек и сообщил об этом в полицию.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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