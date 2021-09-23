Звёздный диетолог рассказала, почему Селена Гомес набрала вес и изменилась до неузнаваемости

Звёздный диетолог, кандидат медицинских наук, врач персонифицированной медицины Маргарита Королёва считает, что певица Селена Гомес, на днях шокировавшая папарацци изменениями во внешности, резко набрала вес из-за нарушения пищевого поведения и диет-ограничителей.

"При таких диетах можно получить результат, но удержать его может далеко не каждый. Всё-таки организм берёт своё в силу метаболических потребностей. Вот это разочарование, когда каждый потерянный килограмм за собой приносит парочку килограммов. Это меняет настроение, вплоть до депрессии, при которой набираются дополнительные килограммы. То есть нарушается пищевое поведение. Человек шёл к результату, но не смог его удержать", — рассказала Королёва Лайфу.

Врач предположила, что то же самое случилось с Селеной Гомес. Она могла истязать себя жёсткими диетами, однако результат оказался нестойким, килограммы вернулись, а с ними и депрессивный настрой, который повлёк набор ещё большего веса.

По словам диетолога, певице поможет только опытный профессионал, который после соответствующих обследований подберёт необходимую терапию, выстроит программу для максимального снижения рисков при похудении, для снижения уровня воспалительных процессов. Такая работа должна дополняться трудом психолога, который скорректирует пищевое поведение звезды.

"Чем раньше человек начнёт заниматься собой, тем проще будет потерять вес, но только при участии профессионалов", — подчеркнула Королёва.