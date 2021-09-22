Селена Гомес настолько быстро потолстела, что папарацци отказывались верить, что перед ними звезда
Вес звезды часто менялся на фоне проблем со здоровьем, но, даже несмотря на этот факт, ей приходится сталкиваться с критикой.
Фото © Instagram/selenagomez
Папарацци подкараулили 29-летнюю певицу в Лос-Анджелесе, когда она отправилась на обед, пишет thenews.com.pk. Селена Гомес надела укороченный свитшот, который обнажал её живот, и широкие чёрные штаны. Звезда распустила длинные локоны и озадаченно смотрела по сторонам.
Снимки быстро разлетелись по Сети, и пользователи сразу стали обсуждать, что девушка прибавила в весе. У звезды снова появились щёчки и округлый животик.
Однако если одни юзеры решили, что Селена достойна критики из-за набранных килограммов, то другие тут же встали на её защиту. Фанаты писали, что изменения во внешности могли произойти на фоне болезни и что звезда всё равно выглядит очень привлекательно и заслуживает поддержки.
Похоже, это из-за болезни
И всё ещё такая красивая
Люди называют Селену Гомес толстой, когда она выглядит так <...> Тот факт, что общество заставило людей поверить, что это "толстая", — самая печальная вещь на свете. Она здорова, счастлива и прекрасна
Селена Гомес — американская певица и актриса, бывшая возлюбленная Джастина Бибера. У девушки наблюдались серьёзные проблемы со здоровьем. В том числе она боролась с волчанкой, перенесла пересадку почки и страдала биполярным расстройством.
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