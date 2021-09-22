Селена Гомес настолько быстро потолстела, что папарацци отказывались верить, что перед ними звезда

Папарацци подкараулили 29-летнюю певицу в Лос-Анджелесе, когда она отправилась на обед, пишет thenews.com.pk. Селена Гомес надела укороченный свитшот, который обнажал её живот, и широкие чёрные штаны. Звезда распустила длинные локоны и озадаченно смотрела по сторонам.

Снимки быстро разлетелись по Сети, и пользователи сразу стали обсуждать, что девушка прибавила в весе. У звезды снова появились щёчки и округлый животик.

Однако если одни юзеры решили, что Селена достойна критики из-за набранных килограммов, то другие тут же встали на её защиту. Фанаты писали, что изменения во внешности могли произойти на фоне болезни и что звезда всё равно выглядит очень привлекательно и заслуживает поддержки.

Похоже, это из-за болезни evelynvirginie__

И всё ещё такая красивая nimnim_2910

Люди называют Селену Гомес толстой, когда она выглядит так <...> Тот факт, что общество заставило людей поверить, что это "толстая", — самая печальная вещь на свете. Она здорова, счастлива и прекрасна lottie_kejsers