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Селена Гомес настолько быстро потолстела, что папарацци отказывались верить, что перед ними звезда

Вес звезды часто менялся на фоне проблем со здоровьем, но, даже несмотря на этот факт, ей приходится сталкиваться с критикой.

22 сентября, 09:35

Фото © Instagram/selenagomez

Папарацци подкараулили 29-летнюю певицу в Лос-Анджелесе, когда она отправилась на обед, пишет thenews.com.pk. Селена Гомес надела укороченный свитшот, который обнажал её живот, и широкие чёрные штаны. Звезда распустила длинные локоны и озадаченно смотрела по сторонам.

Снимки быстро разлетелись по Сети, и пользователи сразу стали обсуждать, что девушка прибавила в весе. У звезды снова появились щёчки и округлый животик.

Фото © Instagram/selenagomez, mbc.persia.official

Фото © Instagram/selenagomez, mbc.persia.official

Однако если одни юзеры решили, что Селена достойна критики из-за набранных килограммов, то другие тут же встали на её защиту. Фанаты писали, что изменения во внешности могли произойти на фоне болезни и что звезда всё равно выглядит очень привлекательно и заслуживает поддержки.

Похоже, это из-за болезни

evelynvirginie__

Фото © Instagram/selenagomez, mbc.persia.official

Фото © Instagram/selenagomez, mbc.persia.official

И всё ещё такая красивая

nimnim_2910

Люди называют Селену Гомес толстой, когда она выглядит так <...> Тот факт, что общество заставило людей поверить, что это "толстая", — самая печальная вещь на свете. Она здорова, счастлива и прекрасна

lottie_kejsers

Селена Гомес — американская певица и актриса, бывшая возлюбленная Джастина Бибера. У девушки наблюдались серьёзные проблемы со здоровьем. В том числе она боролась с волчанкой, перенесла пересадку почки и страдала биполярным расстройством.

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Фанаты увидели фото похудевшей после комы МакSим и пришли в ужас от её "тела школьницы"

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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