Кристина Асмус снялась с обнажённой грудью, но такое фото будет являться фанатам в страшных снах
Звезда "Интернов" и фильма "Текст" не перестаёт эпатировать публику, но теперь даже у самых стойких поклонников сдали нервы.
Кристина Асмус снова заставила пользователей прильнуть к экранам, поделившись провокационным кадром в "Инстаграме". На снимке 33-летняя актриса предстала с обнажённой грудью, кое-как прикрытой длинными белыми локонами.
При этом на столе перед артисткой лежали яблоки с красными боками, красная смородина и лепестки красных роз. А тело звезды было покрыто искусственной кровью, что окончательно делало кадр шокирующим.
У пользователей фото вызвало противоречивые эмоции. Кто-то пожалел о том, что времена, когда артистка вела себя скромно, прошли. Кто-то пошутил, что так Кристина отреагировала на то, что её бывший супруг Гарик Харламов похудел и обзавёлся новой возлюбленной. А часть поклонников просто ужаснула "кровавая" съёмка.
Не плачь, у Харламова новая уже
Когда увидала, как бывший схуднул😂
Никогда не любила вот эти все постановки с кровью, крестами или смертью связанные 🥵 Аж жутко как-то 😳😖
К чему такие фотосессии, не понимаю...🤨
Однако сама Кристина изначально с юмором подошла к вопросу, снабдив фото ироничными хештегами в стиле: #увсехразведёноккрышаедет, #этокровьгарика, #молодецпримердлядочки, #такаяскромняшкабылавинтернах. А "кровавое" фото появилось в рамках съёмки афиши спектакля "Леди Макбет Мценского уезда".
Саша Зверева показала себя без фильтров и макияжа, и фанаты не могут поверить, что она так постарела
WOW-stars
Фанаты увидели фото похудевшей после комы МакSим и пришли в ужас от её "тела школьницы"
сегодня в 11:10
Бывший муж подал в суд на Полину Гагарину, чтобы отстоять право на встречи с детьми
сегодня в 10:10
Саша Зверева показала себя без фильтров и макияжа, и фанаты не могут поверить, что она так постарела
сегодня в 07:12
Комментариев: 0