Кристина Асмус снялась с обнажённой грудью, но такое фото будет являться фанатам в страшных снах

Кристина Асмус снова заставила пользователей прильнуть к экранам, поделившись провокационным кадром в "Инстаграме". На снимке 33-летняя актриса предстала с обнажённой грудью, кое-как прикрытой длинными белыми локонами.

Фото © Instagram / asmuskristina

При этом на столе перед артисткой лежали яблоки с красными боками, красная смородина и лепестки красных роз. А тело звезды было покрыто искусственной кровью, что окончательно делало кадр шокирующим.

Фото © Instagram / asmuskristina

У пользователей фото вызвало противоречивые эмоции. Кто-то пожалел о том, что времена, когда артистка вела себя скромно, прошли. Кто-то пошутил, что так Кристина отреагировала на то, что её бывший супруг Гарик Харламов похудел и обзавёлся новой возлюбленной. А часть поклонников просто ужаснула "кровавая" съёмка.

Не плачь, у Харламова новая уже valeriev3

Когда увидала, как бывший схуднул😂 vassenda_vbg

Фото © Instagram / asmuskristina

Никогда не любила вот эти все постановки с кровью, крестами или смертью связанные 🥵 Аж жутко как-то 😳😖 ya_takaya_ne

К чему такие фотосессии, не понимаю...🤨 olginatanya