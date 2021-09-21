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Кристина Асмус снялась с обнажённой грудью, но такое фото будет являться фанатам в страшных снах

Звезда "Интернов" и фильма "Текст" не перестаёт эпатировать публику, но теперь даже у самых стойких поклонников сдали нервы.

21 сентября, 15:01

Фото © Instagram / asmuskristina

Кристина Асмус снова заставила пользователей прильнуть к экранам, поделившись провокационным кадром в "Инстаграме". На снимке 33-летняя актриса предстала с обнажённой грудью, кое-как прикрытой длинными белыми локонами.

Фото © Instagram / asmuskristina

Фото © Instagram / asmuskristina

При этом на столе перед артисткой лежали яблоки с красными боками, красная смородина и лепестки красных роз. А тело звезды было покрыто искусственной кровью, что окончательно делало кадр шокирующим.

Фото © Instagram / asmuskristina

Фото © Instagram / asmuskristina

У пользователей фото вызвало противоречивые эмоции. Кто-то пожалел о том, что времена, когда артистка вела себя скромно, прошли. Кто-то пошутил, что так Кристина отреагировала на то, что её бывший супруг Гарик Харламов похудел и обзавёлся новой возлюбленной. А часть поклонников просто ужаснула "кровавая" съёмка.

Не плачь, у Харламова новая уже

valeriev3

Когда увидала, как бывший схуднул😂

vassenda_vbg

Фото © Instagram / asmuskristina

Фото © Instagram / asmuskristina

Никогда не любила вот эти все постановки с кровью, крестами или смертью связанные 🥵 Аж жутко как-то 😳😖

ya_takaya_ne

К чему такие фотосессии, не понимаю...🤨

olginatanya

Однако сама Кристина изначально с юмором подошла к вопросу, снабдив фото ироничными хештегами в стиле: #увсехразведёноккрышаедет, #этокровьгарика, #молодецпримердлядочки, #такаяскромняшкабылавинтернах. А "кровавое" фото появилось в рамках съёмки афиши спектакля "Леди Макбет Мценского уезда".

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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