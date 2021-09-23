Омбудсмен объяснила требование проверить дрэг-шоу Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ

Уполномоченный по правам ребёнка Татарстана, правозащитница Ирина Волынец направила жалобу в Генеральную прокуратуру РФ на шоу блогерши Насти Ивлеевой "Королевские кобры", усмотрев в нём пропаганду ЛГБТ. Как она объяснила Лайфу, это стало реакцией на обращения родителей, обеспокоенных подобным контентом.

"Мы попросили прокуратуру проверить на нарушение закона, и если наше мнение будет подтверждено проверкой, то предотвратить демонстрацию данного контента растлевающего", — сказала Волынец.

Омбудсмен напомнила, что в России есть закон, защищающий детей от информации, наносящей вред психике, и Административный кодекс, запрещающий пропаганду ЛГБТ, поэтому все основания для проведения проверки присутствуют.

"То есть, если контент будет признан противозаконным, значит, шоу не имеет оснований для того, чтобы быть показанным, либо будет показана отметка возрастного ценза", — добавила собеседница.

При этом Волынец ответила тем, кто считает, что она требует запрета шоу. По её словам, оно должно быть запрещено лишь в случае противоречия законодательству, а из-за обращений родителей омбудсмен и попросила ведомство провести проверку.

В новом шоу Ивлеевой "Королевские кобры" участвуют 36 дрэг-артистов со всей страны. Победитель проекта должен получить корону и денежный приз.