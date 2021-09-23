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Омбудсмен объяснила требование проверить дрэг-шоу Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ

И ответила тем, кто считает, что она требует запрета программы. По мнению Ирины Волынец, проект нарушает законодательство РФ, есть все основания для прокурорской проверки.

23 сентября, 12:16
<p>Скриншот видео © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTuXjBTomKL/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_agentgirl_</a></p>

Скриншот видео © Instagram / _agentgirl_

Уполномоченный по правам ребёнка Татарстана, правозащитница Ирина Волынец направила жалобу в Генеральную прокуратуру РФ на шоу блогерши Насти Ивлеевой "Королевские кобры", усмотрев в нём пропаганду ЛГБТ. Как она объяснила Лайфу, это стало реакцией на обращения родителей, обеспокоенных подобным контентом.

"Мы попросили прокуратуру проверить на нарушение закона, и если наше мнение будет подтверждено проверкой, то предотвратить демонстрацию данного контента растлевающего", — сказала Волынец.

Омбудсмен напомнила, что в России есть закон, защищающий детей от информации, наносящей вред психике, и Административный кодекс, запрещающий пропаганду ЛГБТ, поэтому все основания для проведения проверки присутствуют.

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"То есть, если контент будет признан противозаконным, значит, шоу не имеет оснований для того, чтобы быть показанным, либо будет показана отметка возрастного ценза", — добавила собеседница.

При этом Волынец ответила тем, кто считает, что она требует запрета шоу. По её словам, оно должно быть запрещено лишь в случае противоречия законодательству, а из-за обращений родителей омбудсмен и попросила ведомство провести проверку.

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В новом шоу Ивлеевой "Королевские кобры" участвуют 36 дрэг-артистов со всей страны. Победитель проекта должен получить корону и денежный приз.

А ранее Лайф рассказывал, что в Генпрокуратуру подали заявление на Джигана, обвинив рэпера в пропаганде ЛГБТ. В Национальном родительском комитете отметили, что ему больше подходит образ Деда Мороза, нежели Бармалея.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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