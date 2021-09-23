Боня после нападок на Моргенштерна из-за стрельбы в Перми предложила привлечь рэпера к воспитанию детей

Телеведущая и блогер Виктория Боня, комментируя слова члена Общественной палаты Екатерины Мизулиной о вине Моргенштерна в пермской трагедии, заявила, что люди не хотят искать корень проблемы, а способны лишь обвинять кого-то. Поэтому нужно понять, что общество упускает в воспитании и образовании молодёжи. Об этом звезда рассказала в беседе с Лайфом.

"Мы сейчас можем обвинять песни, мы можем обвинять Алишера в том, что он пишет песни, которые разлагают молодёжь. Мы можем искать крайних где угодно, но только не в корне настоящей проблемы. Люди ищут и находят эти песни <...>. Не будет песен Алишера, будут другие песни. Мы всегда хотим обвинить кого-то, найти поверхностные проблемы, которые на самом деле вторичны и не имеют никакого отношения к сути", — считает Боня.

Она также отметила, что депрессивность молодёжи, её действия не зависят от плейлиста. Боня задалась вопросами: что в образовательной системе, в подходе к подросткам и детям "отсутствует сегодня, что не мотивирует их на то, чтобы жить? Что мы не даём нашим детям как родители, друзья, соседи?"

"Я считаю, что в нашей системе образования абсолютно отсутствует воспитание культуры и ценностей, которые должны прививаться. Причём воспитание девочек должно быть определённым образом, мальчиков должны воспитывать иначе. Нужно привлекать к воспитанию молодёжи людей, которые их вдохновляют. Развивать молодёжь, спрашивать, что их вдохновляет. Если их вдохновляет тот же Алишер Моргенштерн, то у него есть что рассказать детям о том, как у него всё было плохо и с помощью песен он стал известным. Дело далеко не в песнях, дело в том, что не хватает внимания, любви и заботы", — заключила телеведущая.